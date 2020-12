El Parlamento canario solicita que las farmacias se coordinen con Sanidad para realizar test de COVID-19

La comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias ha aprobado este martes por unanimidad una propuesta de todos los grupos para que la Consejería de Sanidad se coordine con los colegios de farmacéuticos con el fin de que se puedan realizar test para detectar COVID-19 en las oficinas de farmacia.

La Proposición No de Ley (PNL) también incluye que se pongan a disposición de los ciudadanos para que puedan vacunarse de la gripe en aquellos casos en los que no quieran acudir a los centros de salud.

Jesús Ramos (ASG) ha comentado que esta medida daría "agilidad" a las medidas de prevención del coronavirus, reconociendo que otras comunidades "llevan la delantera" y que en Canarias, si hay luz verde, debe haber coordinación entre las farmacias y las autoridades sanitarias.

Según Ramos, no se trata de que haya "una disputa" con los médicos, pero entiende que este medida es buena para los ciudadanos y ayuda a no "sobrecargar" los centros sanitarios, por lo que no cree que haya "impedimentos" si se cumple la seguridad sanitaria.

María del Río, de Sí Podemos, ha reconocido el "inmenso esfuerzo" de su grupo por apoyar la PNL, pues son defensores de la sanidad pública, que se debe reforzar "en un momento muy delicado", pero creen que ahora "toca sumar" y no se van a oponer si finalmente se desbloquea.

Sandra Domínguez (NC) ha valorado la respuesta "rápida" que necesitan las medidas de control del coronavirus, por lo que apoya que las farmacias puedan realizar test de antígenos, no PCR, si se cumplen las condiciones de seguridad.

Miguel Ángel Ponce, del Grupo Popular, ha valorado el "consenso" alcanzado entre los grupos, reconociendo que las farmacias ayudan a desplegar medidas de control de la salud pública, por lo que espera que se aclaren bien los protocolos en caso de que se detecten positivos, se aporten los materiales de protección y se informe bien a los ciudadanos sobre las pruebas.

José Alberto Díaz-Estébanez, del Grupo Nacionalista, ha comentado que en una crisis sanitaria "hay que utilizar todos los recursos al alcance", apostando por la coordinación entre la Consejería de Sanidad y las farmacias y que así no haya "imposición".

Por el Grupo Socialista, Marcos Hernández ha resaltado el "espíritu de acuerdo" en la Cámara y la voluntad de colaboración de las farmacias por ayudar a combatir el coronavirus en una "situación excepcional", por lo que aboga por protocolos con las autoridades sanitarias