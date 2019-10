Los pensionistas vuelven a manifestarse este miércoles en Canarias por unas retribuciones dignas

La Plataforma en Defensa de las Pensiones Públicas en Gran Canaria ha confiado este martes en que el Ejecutivo que preside Ángel Víctor Torres complemente, con 2.500 millones de euros en cinco años, las 153.000 pensiones de menos de 600 euros que se perciben en las islas.



Así lo ha manifestado en una rueda de prensa Blas Padilla, el portavoz de este colectivo, que este miércoles respaldará en Canarias las protestas que protagonizarán en la calle las 330 plataformas de pensionistas que operan en España en demanda de retribuciones dignas, unas movilizaciones que tendrán como acto central la manifestación prevista en Madrid, en la que se espera que participen unas 100.000 personas.



Padilla ha manifestado que en la anterior legislatura Podemos avaló este complemento a las pensiones más bajas de Canarias, que, de haber entrado en vigor este año, habrían supuesto un coste de 223 millones de euros a sufragar por la administración autonómica.



Hace 38 días que esta plataforma entregó al presidente canario, Ángel Víctor Torres, la misma propuesta, con el detalle de la inversión a destinar en cada una de las cinco anualidades que propone para situar estas bajas retribuciones en los 1.084 euros mensuales que establece la Carta Social Europea.



Hasta el momento esta carta no ha tenido respuesta pero el colectivo sigue esperando a que el llamado Pacto de las Flores contribuya a mejorar la precaria realidad que viven estas personas que no cobran ni 600 euros al mes en concepto de pensión.



Padilla ha aclarado que las protestas que se sucederán este miércoles en España estaban previstas con anterioridad a que se convocaran unas nuevas elecciones generales porque sus promotores sienten que "se ríen de ellos y de la clase trabajadora en general y no se da respuesta a los problemas que sufren".



Por eso, ha dicho que quien no puede dormir de verdad desde hace años en Canarias son las 840.000 personas que "no comen" porque viven bajo el umbral de la pobreza.



De ellos, ha dicho, 153.000 son pensionistas, más de la mitad mujeres.



El portavoz de la plataforma en Gran Canaria ha considerado que los dos años que el colectivo lleva manifestándose en la calle cada lunes al principio y cada jueves en la actualidad han servido para algo.



Aunque no se han cumplido todas sus reivindicaciones, entre las que siguen figurando derogar las dos últimas reformas laborales, eliminar el denominado factor de sostenibilidad y la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo y anclar la revalorización de las pensiones a la Constitución, los pensionistas han conseguido que solo en Canarias se haya eliminado el copago farmacéutico, cuya desaparición en el conjunto del Estado también reclaman a las fuerzas de izquierdas del país de cara al 10N.