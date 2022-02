Revisión de niveles de alerta en Canarias: esto dicen los datos COVID

Como cada semana, el Consejo de Gobierno pondrá sobre la mesa este jueves los datos epidemiológicos de las Islas para evaluar un cambio en sus restricciones, dependiendo de su evolución. El descenso de los contagios se nota en todo el Archipiélago, si bien algunas islas siguen registrando valores elevados en algunos indicadores, lo que probablemente las hará mantenerse en su nivel de alerta sanitaria actual. Actualmente, Tenerife, Gran Canaria y La Palma se encuentran en nivel 4; y El Hierro, Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa (esta última desde el pasado lunes), en el 3.

Tenerife

Si comparamos el informe epidemiológico de la Consejería de Sanidad canaria del pasado 24 de enero (el último Consejo de Gobierno fue el 27 de enero) con el del 31 de enero, se observa, por ejemplo, una clara mejoría en los indicadores de transmisión de Tenerife. Hace diez días, la isla tenía una incidencia acumulada a 14 días de 2.140 casos/100.000 habitantes. Ese indicador no solo ha mejorado notablemente en la última semana, sino que ha logrado incluso bajar de los 1.000 casos al sumar una IA14 de 956,6 casos. No obstante, y según el sistema de semáforos del Ministerio de Sanidad, este parámetro no logrará bajar de riesgo extremo a alto hasta que sus valores no caigan por debajo de los 500 casos/100.000 personas.

La presión hospitalaria por pacientes COVID en Tenerife sigue también en riesgo extremo, aunque sus porcentajes han bajado ligeramente con respecto a la pasada semana. Su tasa de ocupación en UCI sigue muy por encima del 25% de las camas disponibles (28,49%, según los datos del 31 de enero), pero la de sus plantas hospitalarias está a poco más de cuatro décimas de bajar a riesgo alto.

Gran Canaria

Durante el mismo periodo de tiempo, Gran Canaria ha pintado un escenario algo diferente al de Tenerife. Al igual que su isla vecina, su incidencia ha mejorado, pero no tanto. En el informe del 24 de enero sumaba una IA14 de 2.396,9 casos/100.000; ahora, ese indicador está a 1.451,5 casos. La buena noticia es, como se ve, la incidencia ha bajado en casi 1.000 puntos en diez días; la mala, que todavía le quedan otros 1.000 más para teñirse de rojo y dejar de estar en riesgo extremo. En los últimos días, Gran Canaria es la que más contagios diarios está registrando.

Sin embargo, lo que hace poco probable que la isla alivie sus restricciones este jueves es la presión que sigue habiendo en sus hospitales públicos por pacientes con la COVID-19. Gran Canaria tiene una tasa de ocupación en planta (21,56% de las camas disponibles) y en UCI (27,31%) mayor que la de la semana pasada (cuando estos porcentajes estaban al 19,56% y 15,99%, respectivamente).

La Palma

La otra isla que está en nivel 4 de alerta sanitaria, además de las capitalinas, es La Palma, que, a pesar de que mantiene una IA14 por encima de los 2.400 casos/100.000 personas, también ha experimentado una evolución favorable desde la celebración del pasado Consejo de Gobierno. Hay que indicar que en zonas como La Palma, que no llegan a los 90.000 habitantes, es normal que la incidencia se dispare por cualquier mínimo empeoramiento de la situación. Es decir, aunque su incidencia esté en riesgo extremo, hay que saber que sus casos activos no llegan a los 1.000.

Asimismo, la Isla Bonita ha aliviado la presión por pacientes COVID en planta, que la pasada semana estaba en riesgo alto (10,8%) y ahora ha pasado a medio (5,43%), pero con un pie en riesgo bajo. Teniendo en cuenta también que sus UCI están libres de ingresados por el virus, es muy posible que el Ejecutivo regional valore este jueves la bajada a nivel 3 en La Palma.

Lanzarote y La Gomera

En Lanzarote y La Gomera también han caído los contagios, lo que no les libra, por el momento y como al resto del Archipiélago, de tener sus indicadores de transmisión en riesgo extremo. Lo que une a las dos islas esque tienen la tasa de ocupación en planta en riesgo alto y su situación en las UCI está controlada, con un redondo 0% de ocupación por pacientes con la infección. Sin embargo, una parece haber empeorado desde hace diez días y la otra, por el contrario, ha mejorado sus indicadores de capacidad asistencial.

Lanzarote tenía el pasado 24 de enero el porcentaje de ocupación en planta en riesgo extremo, al superar el 15% de las camas disponibles ocupadas por pacientes COVID. Ese indicador ha bajado y actualmente se sitúa en el 10,73%.

En La Gomera pasa al revés, su ocupación en planta estaba a principios de la semana pasada en riesgo medio y ahora ese parámetro se tiñe de rojo y anota una cifra incluso mayor que la de Lanzarote, un 13%.

Estos números afianzan a La Gomera en el nivel que estrenó el pasado lunes, el 3, pero en el caso de Lanzarote, pueden acercar a la isla al nivel 2.

Fuerteventura y El Hierro

La incidencia de Fuerteventura también se ha visto reducida en los últimos días, aunque su IA14 sigue rebasando los 1.300 casos/100.000 habitantes. Su capacidad asistencial está en riesgo medio, aunque preocupa que su tasa de ocupación en UCI (13,64%) sea la misma que la de hace diez días.

Finalmente, en El Hierro pasa como en La Gomera, con 128 casos activos tiene una IA14 por encima de los 4.000 casos/100.00 residentes. El virus también ha perdido fuerza en la isla más occidental y, lo más importante, apenas tiene presencia en los centros sanitarios de la isla.