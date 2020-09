Salvamento Marítimo comienza a retirar las pateras hacinadas en el Muelle de Arguineguín

Más de 30 pateras entongadas en el Muelle de Arguineguín, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria, han comenzado a ser retiradas por el servicio de Salvamento Marítimo, que se ha visto presionado a efectuar la limpieza del puerto por las continuas quejas de pesqueros y marineros de la zona y el grito al cielo de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, exigiendo la “retirada inminente” de los cayucos.

El Muelle de Arguineguín ha ido acumulando la mayoría de las pateras que han arribado a Gran Canaria. Lo ha hecho en pleno estallido de una crisis migratoria que ha sacudido al Archipiélago y ha causado la llegada de 5.121 migrantes y 190 embarcaciones (54 de ellas en lo que llevamos de septiembre), según los últimos datos del Ministerio del Interior. La congestión era tan insostenible que llegó a provocar la descoordinación entre Salvamento Martímo y la Guardia Civil para derivar un cayuco al puerto. “Allí no hay hueco para poner pateras, hay más de treinta ya. No sé dónde ponerlas”. Mientras, los pesqueros se quejaban por la “dejadez” de las administraciones y el “basurero de pateras” en el que se había convertido el lugar. “Tenemos un parque temático. La administración no hace nada (…) ¿Por qué no hacen un protocolo para llevarse las pateras? No hemos traído este problema nosotros. Los que tienen que dar soluciones son ellos”.

El pasado miércoles, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, anunció que presentará una moción en el próximo pleno municipal para quejarse del acopio de embarcaciones. Sin embargo, tanto Puertos Canarios (empresa a la que pertenece el muelle) como Puerto Deportivo de Arguineguín (corporación que tiene concesionada la zona deportiva del mismo) no tienen competencias para la retirada de los cayucos. Varias fuentes consultadas apuntaron que no existe un protocolo claro para la retirada de pateras. Y Bueno señaló directamente a la Delegación del Gobierno, que ayer confirmó a este periódico que había alcanzado a un acuerdo para la recogida de las embarcaciones y solo faltaba “la partida presupuestaria para su ejecución”.