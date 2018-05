Un sindicato rechaza una protesta laboral en la capital grancanaria porque hace mucho ruido

La sección del Sindicato de Trabajadores de la Comunidad Autónoma de Canarias (ST-CAC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha denegado participar en las protestas convocadas por Intersindical Canaria (IC) desde el 10 de mayo frente al Consistorio capitalino por los derechos de los trabajadores del consistorio de la capital isleña por “exceso de ruido”.

En un comunicado, ST-CAC pide que se tengan en cuenta que en el edificio ”se atiende a público y trabajan compañeros que intentan hacer su trabajo no pudiendo por el exceso de ruido, y otros teniéndose que ausentar por el ruido ensordecedor que causa problemas de salud. No por hacer más ruido, se oye mejor y mucho menos te van a hacer caso”.

La Delegación del Gobierno de Canarias concedió el permiso a Intersindical Canaria para concentrarse de 10.30 a 11.00 horas frente al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desde el 10 hasta el 29 de mayo y casualmente coincide con otras reivindicaciones -empleados de Ralons y de Sercanarias- en las que se emplean pitos y tambores, lo que ha provocado que algunos trabajadores municipales hayan expresado sus quejas por el ruido.

La sección del ST-CAC, cuyo función es defender los derechos de los trabajadores del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, no participa en una protesta contra el actual tripartito por incumplir el acuerdo en el que se comprometió a devolver al funcionariado el salario que le arrebató la Relación de Puestos de Trabajo (RTP) aprobada por el Consistorio capitalino durante la anterior legislatura, bajo mayoría absoluta del PP, que provocó que cada empleado municipal haya sufrido, de media, una pérdida de 1.670 euros al año.

Las secciones de Intersindical Canaria, la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Central Independiente y de Funcionarios (C-SIF) en la corporación capitalina demandaron al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la justicia tumbó el gran proyecto del exalcalde del PP y actual presidente de la Autoridad Portuaria, Juan José Cardona, en materia de personal. Lo que obliga al actual gobierno de la capital grancanaria a desembolsar varios millones de euros.

“El Ayuntamiento nos dijo que no podía hacer frente a toda esa cantidad de dinero y firmamos un acuerdo el 27 de noviembre para realizar el pago fraccionado. Se suponía que en abril iban a empezar a pagar, pero no nos han pagado y no hay indicios de que vayan a pagar este mes”, explican desde IC.

Para defender su postura, el sindicato que se niega a participar en estas protestas por el ruido que afecta a funcionarios por los que se convoca la concentración, concluye su comunicado citando a Adolfo Suárez, primer presidente del Gobierno de España (de 1977 a 1981): “El diálogo es, sin duda, el instrumento válido para todo acuerdo, pero en él hay una regla de oro que no se puede conculcar: no se debe pedir ni se puede ofrecer lo que no se puede entregar porque, en esa entrega, se juega la propia existencia de los interlocutores.”

“Nosotros nos estamos manifestando para que todos los trabajadores cobren lo que se les debe, incluidos los que están criticando”, concluyen desde Intersindical Canaria.