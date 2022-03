Unidos por Gran Canaria pide que los taxistas y los transportistas de Las Palmas de Gran Canaria no paguen impuesto de circulación

Enrique Hernández Bento, candidato a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, ha propuesto que taxistas y resto de profesionales del transporte queden liberados del pago del impuesto de circulación en el presente año, dicha medida estaría más que justificada por el incremento desproporcionado del precio del combustible, que, sólo en los últimos 12 meses, se ha elevado en torno al 40%, según datos facilitados por el propio Gobierno.

Estas cifras indican que el gasoil costaba a principio de año 1,12 €, y ahora está a 1,36 €/litro (el gasoil de alta tecnología a 1’49 €/l). En cuanto a la gasolina, en enero los conductores la pagaban a 1,18 €, y ahora se paga a 1,42 €, si es Sin Plomo 95, y a 1’55 € si es 98. Eso en un depósito de un turismo corriente, de unos 40-45 litros, significa que, cada vez que tenemos que llenar el tanque de combustible, pagamos unos 10 € más de lo que pagábamos en enero.

En el caso de un taxista que, por ejemplo, llena el tanque unas cuatro veces a la semana, ha pasado a gastarse en carburante, cada semana, 40 euros más de lo que pagaba hace poco más de 2 meses, rondando los 160 euros de incremento al mes.

No es diferente la situación del resto del sector del transporte, donde la incidencia puede ser mucho mayor, por los recorridos que se realizan fuera del ámbito del municipio, por lo que entendemos que debe ser una medida de carácter inmediata.

La exoneración del impuesto de circulación requerirá de una modificación de la actual Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica conforme a lo previsto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. “La exención total del pago del impuesto también debería alcanzar a los vehículos que actualmente gozan de una bonificación del 75%; esto es, vehículos eléctricos, híbridos o de autogas, ya que el incremento también ha afectado al precio de la luz y del gas”.

Además, el candidato a la alcaldía considera que, si la invasión de Ucrania se prolonga en el tiempo, será necesario plantear otro tipo de ayudas que permitan sobrevivir al sector, como aprobar ayudas directas para la compra de combustible a través de bonos u otros mecanismos. “El Ayuntamiento debe reaccionar y responder con rapidez para salvar al sector del transporte y del taxi, ya que, si continua la presión alcista en el precio de los combustibles, muchos de ellos se verán obligados a parar”.

En ese sentido, Enrique Hernández Bento, considera que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, debería empezar a trabajar en un Plan Integral para intentar paliar el efecto de la subida de combustibles a los sectores más afectados, y ha recordado la propuesta de UxGC de una bajada generalizada de impuestos como el IBI, lo que supondría un alivio para el sector del comercio.

Finalmente, recordó que, durante los últimos cuatro años, la Cuenta General del Ayuntamiento de LPGC se ha cerrado, sistemáticamente, con un superávit excesivo, en total 234,2 millones de euros, por lo que habría margen de sobra para impulsar medidas destinadas a paliar el incremento del precio de combustibles del sector del transporte en general y del taxi en particular. El gobierno municipal no puede seguir siendo un ente tan lejano a los problemas de los ciudadanos, y los profesionales del transporte están sufriendo una situación angustiosa.

La previsión de ingresos por el impuesto de circulación para el 2022 estaría en torno a los 15 millones de euros, incluyendo a todos los vehículos de la ciudad, por tanto, la repercusión en las arcas municipales, que sería muy inferior a esta cifra, no tendría un impacto significativo, porque, insiste “a nuestro Ayuntamiento le sobra el dinero por no saber ejecutar el presupuesto, así que, ya que no gasta en lo que debe, que baje los impuestos a los ciudadanos”.