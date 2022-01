El volcán de La Palma ha emitido casi tanto material como la suma de las seis erupciones que le precedieron

La erupción de La Palma ha emitido en sus tres meses de duración casi tanto material como la suma de las seis que le precedieron en esa misma isla desde que existen registros históricos: 215 millones de metros cúbicos.

En su dictamen de este martes, el comité científico del Plan Especial de Protección ante Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca) ha precisado que las coladas de lava que cruzan el Valle de Aridane están formadas por 187 millones de metros cúbicos de material y el cono, por otros 28 millones de metros cúbicos.

A esas cifras, ha añadido, habría que agregar la lava depositada bajo el agua, en los tres puntos de contacto de las coladas con el mar, y el volumen aún calculado del material liberado en forma de cenizas, escoria volcánica y otros piroclastos de caída.

En un artículo publicado este mismo año en la revista Journal of Volcanology and Geothermal Research por Marc-Antoine Longpré (City University of New York) y Alicia Felpeto (Instituto Geográfico Nacional), se detalla el volumen de material emitido por los otros seis volcanes que ha sufrido La Palma desde el siglo XV.

La cantidad de materiales expulsados por los seis asciende a 239 millones de metros cúbicos, muy cerca de los 215 que se atribuyen a esta última erupción a falta de computar una parte significativa de sus componentes (las cenizas y demás piroclastos).

Este es el volumen de materiales emitidos por los siete volcanes que ha vivido La Palma desde la Conquista, ordenados de mayor a menor.

1. Erupción del 19 de septiembre (2021): 215 millones de metros cúbicos

2. Fuencaliente (1677/78): 66

3. San Juan (1959): 51

4. El Charco/Lajiones (1712): 41

5. Teneguía (1971): 31

6. Martín/Tigalate (1646): 26

7. Tehuya (1585): 24