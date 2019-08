El fuego invade Tamadaba y avanza sin control obligando a evacuar a más vecinos

El incendio forestal declarado este sábado en Gran Canaria ha entrado con virulencia en el Parque Natural de Tamadaba, una de las joyas medioambientales de la isla y de gran riqueza ecológica, ha informado el Gobierno de Canarias.

El incendio afecta al pinar la zona entre Las Cuevas y Coruña, en el municipio de Artenara. El Parque Natural de Tamadaba tiene 7.538 hectáreas y pertenece a los municipios de Agaete, Artenara y San Nicolás, en el centro y noroeste de Gran Canaria. En Tamadaba se encuentra uno de los pinares naturales mejor conservados de Gran Canaria y en un lugar de gran diversidad ecológica. Pero más allá de la pérdida ambiental preocupa que no se produzcan daños personales.

El avance del fuego ha provocado que a lo largo de la tarde continúe la evacuación de personas en los núcleos de Chajunco y Las Cuevas (Artenara) y en el casco de Fontanales y Cavaderos (Moya) y Los Berrazales, El Hornillo, y Sao (Agaete), informa el 112. También se desaloja a los vecinos de Cruz del Herrero, en el municipio de San Mateo. El municipio completo de Artenara ha sido desalojado ante la cercanía del incendio.

Gran preocupación entre los vecinos

Así, los 4.000 evacuados que tuvieron que dejar sus propiedades "casi con lo puesto" se muestran muy preocupados por los daños que el fuego sin control pueda causar en sus propiedades.

Juan José ha sido evacuado por segunda vez en una semana del barrio de El Rincón pero esta vez tuvo que salir tan rápido que dejó atrás las casi veinte pastillas que se toma al día. Afirma a Efe que estaba muy preocupado por las noticias del incendio porque vive solo y no tiene coche y con las prisas olvidó sus medicinas, aunque el personal de Cruz Roja que le atiende en una residencia de estudiantes en Gáldar ha ido al centro de salud a conseguirle una nueva receta para que se pueda tomar su medicación. Juan José dice que había un humo horrible que intentaban aplacar los helicópteros que no paraban de pasar sobre su barrio, desde el que también se veía cómo el fuego quemaba tanto matorral como pinar. Su vecino se quedó porque, según Juan José, tiene coche y esperaría lo máximo posible para no dejar solos a los animales. Afirma que las personas con las que ha hablado están preocupados y temerosos de lo que les pueda ocurrir a sus enseres. La teniente alcalde de Gáldar, Valeria Guerra, señala a Efe que aunque todo es desolador, están satisfechos porque han conseguido que no se produjeran daños personales.



El mayor riesgo, agrega la edil, es que el fuego siga avanzando "pero por ahora tenemos controlado todos los medios personales y eso es lo importante".

Un bombero, frente al fuego declarado en Gran Canaria

Solo en el municipio de Gáldar han sido evacuadas unas mil personas y el barrio más afectado es Juncalillo, al igual que ocurrió en el incendio de Artenara. A Gladia Díaz, del Tablado, en Artenara, la evacuaron a las 03.00 de la mañana y asegura que con el humo "no se veía nada"."Estamos preocupados por lo que dejamos atrás, especialmente por los animales" afirma esta mujer, quien señala que nunca había visto un fuego con tanta virulencia. Otro de los evacuados afirma que antes había mucho incendio "pero eran pequeños y no tan grandes como este".

El Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, ha anunciado que envía más refuerzos a la isla. En concreto, a los medios enviados desde la mañana de este domingo, hay que sumar cinco aviones más y tres helicópteros.

El Ejército de Tierra ha respondido a la petición que realizaba a primera hora de la tarde el delegado del Gobierno, en la que solicitaba unas 600 camas para que Cruz Roja pudiera atender a las miles de personas evacuadas de sus casas.

La enorme columna de humo, que es visible desde prácticamente toda la isla, está dejando imágenes espectaculares y dramáticas como estas:

Bulos en las redes

Por otro lado, las autoridades han tenido que desmentir varios bulos y alertar de que circulan por las redes sociales algunos vídeos y fotografías que no se corresponden con el incendio declarado este fin de semana. El bulo más difundido es el que asegura que el incendio "ha llegado a nivel 3, la primera vez que se declara en España". Esta información es falsa.