Disney renuncia a rodar en Tenerife por las normas de conservación del Teide

Disney no filmará en Tenerife una de las películas de la saga Marvel debido a que el guión es incompatible con la normativa que rige la conservación del parque nacional del Teide, informó este viernes el Cabildo tinerfeño por medio de un comunicado.



El consejero insular de Planificación del Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo, José Gregorio Martín, indica que las productoras cinematográficas deben conocer con anterioridad las normas de conservación y, en caso de existir alguna incompatibilidad, se tratará de buscar la solución antes de anunciar rodaje alguno.



Añade que se supervisará cada uno de los rodajes que pretendan realizarse, a partir de ahora, en la isla, con el objetivo de conocer de antemano qué se quiere filmar, dónde y con qué medios.



José Gregorio Martín explica que la solicitud de la productora llegó a instancias, directamente, del Parque Nacional del Teide el pasado 3 de julio, antes de que se produjera el cambio de gobierno insular, “siendo ése el procedimiento habitual hasta ahora, del que tuvimos conocimiento en la reunión mantenida con Disney el 2 de agosto”.



Sin embargo, el consejero matiza que “esa no debe ser la manera de gestionar un atractivo tan importante para la isla como la utilización de sus parajes como plató natural para cualquier tipo de producción, película, documental o serie”.



Indica el consejero que es "imprescindible establecer un protocolo para que las productoras sepan, de antemano, qué se puede rodar, cómo y con qué elementos”, para evitar que se lleven una imagen errónea de la importancia que para la isla tienen los rodajes.



El consejero expone que cuando se analizó el proyecto por parte del Parque Nacional “el rodaje era inviable, en principio, por la normativa que regula la protección de todos los parques nacionales en el ámbito estatal”.



De ahí, que la productora decidiese abandonar la idea de filmar en la isla, pero Martín quiere dejar claro que desde que conoció las contradicciones entre las condiciones que exigía el rodaje de la superproducción -con la utilización de un dron- y la normativa, “se buscó de todas las formas posibles la manera que pudiese filmarse aquí; se consiguió la fórmula y se la hicimos saber a Disney”.



“Sin embargo, ya era tarde”, lamenta. Y cuando se lo hizo saber a la productora, ésta ya había cambiado el guión, y los escenarios del Parque Nacional del Teide ya no aparecían en el el guion gráfico de la película”.



Tenerife posee "innumerables parajes para ser plató de cualquier producción cinematográfica o serie de televisión”, insiste el consejero quien agrega que, sin embargo, a partir de ahora se llevará un "seguimiento más riguroso y, por tanto, un diálogo más cercano con las productoras que pretendan rodar en Tenerife”.



Será así para que “ni ellas se decepcionen, ni haya malos entendidos que puedan incidir en la promoción de la isla como plató internacional”.



El consejero reconoce que hubiese sido un atractivo “inmenso tener a superestrellas como las que iba a traer Disney en Tenerife, pero tenemos que ser conscientes de las maravillas que tenemos, y de que el Parque Nacional del Teide no es Patrimonio de la Humanidad simplemente porque sea bonito, sino porque tiene unos patrones de conservación establecidos”.