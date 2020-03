Fijan en 80 euros por trayecto los vuelos directos entre islas durante el estado de alarma

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha fijado en 80 euros por trayecto el precio de los vuelos directos entre islas -y 100 euros si hay que hacer escala en Tenerife o Gran Canaria- durante el estado de alarma, que finaliza a las 00.00 horas del 12 de abril.

Según recoge este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE), la adjudicación del servicio ha recaído en la aerolínea Binter por importe de 368.000 euros, que se abonarán en dos pagos de 161.000 euros cada uno más uno de 46.000 euros a la finalización del servicio.

La otra compañía que operaba en el archipiélago, Canaryfly, comunicó el cese de operaciones por su significativa de caída de ingresos hasta que pase el estado de alarma o se normalice la situación económica.

En virtud a la ordenación temporal del tráfico aéreo se operarán un total de diez vuelos diarios y con las siguientes rutas: Tenerife Norte-Gran Canaria (3); Gran Canaria-Fuerteventura (1); Gran Canaria-Lanzarote (2); Tenerife Norte-Fuerteventura (1); Tenerife Norte-La Palma (2) y Tenerife Norte-El Hierro (1).

Los horarios de los vuelos serán establecidos por la compañía aunque estarán coordinados para permitir realizar al menos un desplazamiento de ida desde cualquiera de las islas a cualquier otra en el mismo día.

La capacidad de los vuelos irá al 50% para garantizar la distancia social suficiente entre los pasajeros, y en el transporte de la carga que pueda complementar al transporte de pasajeros, en su caso, la compañía aérea dará prioridad a los productos perecederos, material médico, medicamentos y otros productos fundamentales de urgente necesidad para el abastecimiento de la población.

La oferta de plazas y de servicios se facilitará a través de los canales de distribución habituales, no obstante, se reforzará y dará prioridad a aquellos canales que no impliquen un contacto directo con el usuario (venta no presencial).