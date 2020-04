Un alcalde de Tenerife reparte besos a sus vecinos a cara descubierta

En pleno confinamiento, el Alcalde del PP en Stago del Teide Tenerife, sale en Romería como si de unas elecciones se tratara dando besos y abrazos por las calles del Municipio.......saltándose todas las recomendaciones del Decreto de Alarma por parte del Gobierno Central. pic.twitter.com/DacEgNuQxl — Inocencio Doble (@DobleInocencio) April 11, 2020

Emilio Navarro, alcalde del municipio tinerfeño de Santiago del Teide en representación del Partido Popular, recorre las calles de su localidad mientras reparte besos y abrazos entre algunos de sus vecinos sin portar mascarilla o cualquier otro tipo de protección de boca y nariz. Así se registra en un vídeo que circula en las redes sociales y del que se ha hecho eco el portavoz de la oposición socialista en la Corporación, Inocencio Doble.

El comportamiento del regidor de Santiago del Teide vulnera las disposiciones recogidas en la declaración del estado de alarma con motivo de la pandemia del COVID-19, en lo tocante a guardar un distanciamiento social y cumplir el confinamiento domiciliario con el fin de atajar la transmisión de la infección.

"Fue un error más que otra cosa y no supe reaccionar llegado el momento", señaló el alcalde al ser cuestionado por el episodio. "Yo tenía puesta la mascarilla y me ofrecieron un rosquete por la que me la retiré", explicó, en el momento en que se encontró con la agasajada. "No fue una actitud premeditada ni continuada".

En las imágenes se observa como Navarro, acompañado por un amplio dispositivo de vehículos de la Policía Local y Bomberos Civil participa en un acto en la vía pública en el que se festeja el cumpleaños de una vecina, mientras por megafonía se agradece la colaboración de los ciudadanos.

Emilio Navarro gobierna con mayoría absoluta el consistorio municipal desde el año 2015, posición predominante que refrendó en las elecciones de 2019, ampliando de nueve a once el número de concejalías sobre un plenario de 17.