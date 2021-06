Canarias y España entera muestran en las redes su dolor y el "horror" ante el hallazgo del cuerpo sin vida de Olivia

El hallazgo del cadáver de Olivia en el fondo del mar este jueves en Tenerife ha hecho enmudecer a Canarias y a España entera, que ha querido expresar su dolor y muestras de solidaridad y condolencia a la familia de las niñas a través de las redes sociales. Ya se pueden contar por miles los mensajes que llegan cada minuto con los nombres de las pequeñas en ellos. Políticos, artistas, ciudadanos, que solo de esta manera han querido expresar su dolor y el horror que desencadena la noticia.

Semanas anhelando recibir noticias esperanzadoras, y sin embargo hoy nos llega la peor posible, la que nos hiela el alma, sobre las niñas de Tenerife, Anna y Olivia. Toda nuestro pesar, ánimo y fuerza a su mamá, Beatriz, a sus familiares y amistades. Canarias destrozada. — Ángel Víctor Torres (@avtorresp) 10 de junio de 2021

No hay palabras para definir lo ocurrido... El desgarro por la pérdida es demasiado brutal. Un abrazo infinito a Beatriz y a toda la familia en nombre de todo Tenerife. https://t.co/bFkNcXzUUo — Pedro Martín (@ConPedroMartin) 10 de junio de 2021

Rotos de dolor. Enviamos toda nuestra solidaridad, afecto y fuerza a la familia y amigos en estos terribles momentos. — CD Tenerife (@CDTOficial) 10 de junio de 2021

🖤 😢 Conmovidos por las noticias que llegan sobre el caso de #AnayOlivia. No hay palabras para definir tanto dolor ni consuelo para sus seres queridos. Nuestro ánimo y fuerza a su familia. — Lenovo Tenerife (@CB1939Canarias) 10 de junio de 2021

Nuestro buenas noches de hoy es el más duro; acabamos el día con el corazón encogido, lleno de tristeza y dolor. Todo nuestro apoyo, ánimo y cariño para la familia.#AnnaYOlivia 🙏🙏 — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) 10 de junio de 2021

No hay palabras,…no las hay. — Aarón Gómez (@AaronDoGoRo) 10 de junio de 2021

Horrible — Abubukaka (@Abubukaka) 10 de junio de 2021

Los políticos acompañan en el dolor a la familia de las niñas

"No puedo imaginar el dolor de la madre de las pequeñas Anna y Olivia, desaparecidas en Tenerife, ante la terrible noticia que acabamos de conocer. Mi abrazo, mi cariño y el de toda mi familia, que hoy se solidariza con Beatriz y sus seres queridos", escribió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También el líder de la oposición, Pablo Casado, presidente del PP apuntó que "nos conmociona conocer el terrible desenlace tras la desaparición de Olivia y Anna. La esperanza ha cedido el paso a la desolación y al dolor más profundo por su pérdida. Todo mi cariño y apoyo a Beatriz, su madre, y al resto de su familia en este momento tan difícil".

Asimismo, Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos publicó: "Qué horror más espantoso. Esta terrible noticia conmociona a toda España. No podemos ni imaginar el calvario que está sufriendo Beatriz. Todo mi apoyo a ella y su familia". Mientras que Iñígo Errejón, líder de Más Madrid, solo pudo expresar: "Qué horror. Todo mi cariño a la madre de #AnnaYOlivia". Jone Belarra (Unidas Podemos), ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España: "Sobrecogida con la terrible noticia que acabamos de conocer. Quiero enviar el abrazo más fuerte a la madre, Beatriz, y a sus familiares. Tenemos que acabar con la #ViolenciaVicaria que tanto dolor está causando en nuestro país. Vamos a trabajar en ello sin descanso".

También Rocío Monasterio, presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid, publicó: "No hay palabras, ni consuelo. ¡Ojalá el asesino este vivo y se pudra de por vida en la cárcel! Urge cambiar el código penal. #DEP #cadenaPerpetua".

Conmoción entre los artistas

El cantante Alejandro Sanz ha publicado en sus redes sociales: "No me cabe en la boca todo lo que quiero decir #Annayolivia". Por su parte, el actor y director de cine Santiago Segura ha comentado: "Mi cerebro no asimila algo tan horrible. Que alguien pueda hacer algo así, me descompone, que lo pueda hacer un padre, me revienta la cabeza directamente… #Annayolivia".

El también cantante Blas Cantó ha dicho en sus redes sociales: "Cuando enmudeces es porque el dolor es demasiado grande. Sin palabras... #AnnayOlivia". Pastora Soler, cantante y presentador, ha publicado: "Un escalofrío me ha recorrido todo el cuerpo al enterarme de la noticia.. triste, muy triste.. #Annayolivia #dolor #impotencia".

También Pitingo ha reaccionado al conocer el hallazgo: "No tengo palabras Dios mío, que dolor tan grande para esa madre y familia, porque le hacen eso a esas criaturas, que pena por Dios, que pena más grande, a mi mujer y a mi nos duele el alma y no son nuestros hijos, no me quiero imaginar a esa madre. D.E.P. #Annayolivia ".

