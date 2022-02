“Se nos ha ido de las manos”: denunciado un concierto con baterías y guitarras eléctricas en el Teide

Sábado de concierto en el Teide. Tenerife, Parque Nacional del Teide. En esta era post COVID que estamos viviendo,pensamos que cada vez hay más gente que no está dispuesta a respetar los límites necesarios para la convivencia y la protección del patrimonio común. En el Plan Rector de Uso y Gestión del que se dice que es el espacio natural más importante de la Isla, Patrimonio Natural de la Humanidad y Diploma Europeo, está prohibido tocar música. Habrá quien crea que es exagerado pero tiene su razón de ser. Se trata de disfrutar de la naturaleza del Parque sin hilo musical, porque no es una sala de conciertos, ni un bar donde nos tengan que amenizar la velada. Se trata de proteger el patrimonio natural y preservarlo, no es un parque recreativo. Hace unos años, en un patronato del Parque se generó una gran polémica porque el Cabildo pretendía que la Orquesta Sinfónica de Tenerife, diera un gran concierto en el Llano de Ucanca. Afortunadamente primó la cordura y Wolfredo Wildpret, Telesforo Bravo y los grupos ecologistas, consiguieron que no se realizara. El otro día a una persona que sacó un bucio y se puso a tocar en Los Roques de García, le dijeron inmediatamente que tenía que cesar su actividad . Sin embargo, como dice nuestro amigo el biólogo Carlos Silva, el Parque Nacional se ha vuelto un Parque "lorquiano", porque a partir de las cinco de la tarde y muchos fines de semana, todo es posible. Observen a este grupo que montó una tocata en Las Minas de San José, con guitarra eléctrica y batería. Eran las cinco de la tarde, las cinco en punto de la tarde como escribiría Lorca en su "Llanto por Ignacio Sánchez Mejías". Era sábado en Las Minas de San José y se armó el concierto. El Parque Nacional del Teide se nos ha ido de las manos y para volver a recuperarlo hará falta mucho más que promesas y buenas palabras Harán falta realidades en forma de más agentes de medio ambiente y más medios materiales para vigilar el Parque, además de el ya inevitable control de acceso a los vehículos privados. ·#pasasinhuella Pasasinhuella Medio Natural Cabildo de Tenerife