Salvar La Tejita denuncia ante el Defensor del Pueblo la construcción de nuevos apartamentos junto al Hotel de La Tejita

La asociación Salvar La Tejita ha presentado una queja contra el Ayuntamiento de Granadilla ante el Defensor del Pueblo por la construcción del nuevo complejo de apartamentos Sotavento Suites junto al Hotel de La Tejita. En mayo de 2022 se iniciaron movimientos de tierra y desde agosto se está construyendo dentro de la parcela, también se ha levantado una grúa que está en funcionamiento actualmente, según explican en la nota de prensa.

En junio de este año la asociación ecologista Salvar La Tejita solicitó al Ayuntamiento información sobre la licencia del proyecto, ya que la obra no tenía el cartel obligatorio que indica el número de licencia de construcción. Según las leyes de transparencia el Ayuntamiento tenía 10 días para notificar la denegación de la solicitud o 30 días para cumplirla pero no hizo ninguna de las dos cosas, según indica la asociación, que sostiene que esto es “un motivo evidente de preocupación y sospecha de que la licencia o bien no existe, o bien presenta graves irregularidades”.

El 20 de septiembre Salvar La Tejita presentó una denuncia ante la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural y el Juzgado de Granadilla de Abona (ACPM). Ocho días después la obra fue inspeccionada (desde fuera) por dos agentes de la ACPMN. Aun así señalan que “esta inspección no ha supuesto ningún tipo de control o paralización de las obras hasta la fecha. Las obras siguen adelante sin que se muestre ninguna licencia”.

La asociación ecologista ha querido recordar que la licencia para el Hotel La Tejita ha sido denunciada por presuntas irregularidades y pronto llegará a los tribunales. Asegura que el propio Ayuntamiento de Granadilla “intentó bloquear esta vista judicial alegando que Salvar La Tejita no había recurrido la licencia en los 60 días siguientes a su publicación”. Sin embargo, una sentencia falló a favor de la asociación porque el Ayuntamiento “nunca les notificó la licencia”.

Para los ecologistas “otro detalle relevante es que tanto el alcalde de Granadilla de Abona, José Domingo Regalado González (CC), como la concejala de Obras, María Concepción Cabrera Venero, están imputados por Art. 404 del Código Penal - Prevaracación Administrativa y Art. 432 - Malversación de Caudales Públicas (Denunciado por la Fiscalía Provincial, Nº Procedimiento Judicial Nº 0000711/2021)”.

Y además, se está tramitando una denuncia contra el alcalde emitida por esta misma organización (Diligencias previas Nº Procedimiento: 0000273/2021:- la posible existencia de un delito de contra los recursos naturales y el medio ambiente).

Salvar La Tejita advierte que continuará tomando acciones legales contra cualquier construcción o actividad comercial que cause daños al medio ambiente en la zona y que utilizará todos los instrumentos y mecanismos legales disponibles para asegurar que cualquier político, funcionario, arquitecto o empresario que intente saltarse las leyes, se enfrente a la justicia.