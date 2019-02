El neoliberalismo cool

Unos días antes de la primera sesión del Debate de la Nacionalidad canaria, Moisés Grillo entrevistaba al presidente del Cabildo de Tenerife en Diario de Avisos. "Hablemos del caso Grúas, ¿qué debería hacer CC si investigan a Clavijo?", le preguntaba Grillo al presidente del Cabildo de Tenerife. "No me quiero poner en esa posición porque sería completamente injusto. Aquí ha habido una denuncia con tintes políticos y te da cierto miedo cómo la política puede influir en el estamento judicial", respondía Alonso. Dos días antes nos enteramos de que Fernando Clavijo va a acudir al Tribunal Supremo con la finalidad de que el caso Grúas no se reinicie en los juzgados de La Laguna, es decir, con la intención de seguir aforado y no cumplir con el nuevo Estatuto de Autonomía.

Tras la intención del presidente de acudir al Tribunal Supremo era inevitable que en el debate sobre la Nacionalidad canaria saliera a relucir el caso Grúas o el Estatuto de Autonomía. Un Estatuto que, aunque CC celebra en el Parlamento canario, luego no quieren cumplir cuando se trata de investigaciones judiciales.

Sin embargo, el caso Grúas no fue la gran estrella del Debate de la Nacionalidad canaria. En el panorama político había temas como la pobreza o la subida del precio de la vivienda. Pero nadie se imaginaba que en Coalición Canaria iban a sacar pecho ante un panorama social en el que no hay nada que celebrar.

Mientras que Podemos, PSOE y PP hablaban de la privatización de la sanidad en Canarias, de las listas de espera, de la complacencia de Clavijo y Baltar con las clínicas privadas o de los altos índices de pobreza, en Coalición Canaria celebraban que en Canarias hemos pasado de tener el 44,6% (2016) de personas en riesgo de pobreza al 40,2%. Bochornoso pero cierto.

Mientras que casi la mitad de población está en riesgo de exclusión social, ellos se atreven a celebrar que el porcentaje ha bajado 4,4 puntos. Celebran una realidad paralela, donde el bono para residentes canarios ha sido un exitazo, donde los problemas de viviendas se resuelven al instante y donde Canarias es la locomotora del empleo.

Los nacionalistas son muy dados a hacer celebraciones en Canarias y a enfadarse mucho en Madrid. Por eso, el presidente también tuvo tiempo para hablar de Franco durante el Debate de la Nacionalidad canaria. Dice Clavijo que no le importa dónde está enterrado el dictador. Lo que le pasa a Clavijo es que, cada día, tiene más cosas en común con Pablo Casado. No le importa la memoria histórica porque debe pensar que eso es de "carcas", como decía Casado hace poco.

CC se acerca, cada día más, a ese neoliberalismo cool de Casado y Rivera, donde la memoria histórica da igual y donde las clases que, tradicionalmente, han estado oprimidas ahora tienen que conformarse con trabajar para Glovo. Mientras el neoliberalismo cool nos invade con el aplauso de CC, ese 40,2% de personas en riesgo de pobreza siguen teniendo problemas para comer, pagar el alquiler o encontrar un empleo.