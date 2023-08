La alerta máxima por temperaturas superiores a los 40 grados se extiende a toda Canarias

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha actualizado la situación de alerta por la ola de calor en el archipiélago, que pasa a ser de alerta máxima en todo el archipiélago por temperaturas superiores a los 40 grados centígrados y mínimas por encima de los 30 grados.

De esta manera la Dirección General de Emergencias, en base a la predicción de Aemet y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos, da por finalizado el anterior aviso por temperaturas máximas, que afectaba a la provincia oriental y al oeste de La Palma.

Canarias ocupa este viernes siete de los diez lugares con las temperaturas más altas de toda España, llegando a los 44,5 grados en La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria) a las 12.00 horas de la mañana, según datos proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La Dirección General de Emergencias recomienda protegerse del sol y del calor; permanecer en lugares de sombra el mayor tiempo posible y en las estancias más frescas de las casas, así como bajar las persianas en las horas de sol y abrir las ventanas de noche.

También aconseja recurrir a ventiladores o aire acondicionado, y si no se dispone del mismo, permanecer como mínimo dos horas al día en lugares climatizados, como centros comerciales o cines.

En caso de salir a la calle, se recomienda llevar una gorra o sombrero, vestir ropa ligera, de colores claros y que no sea ajustada; caminar por la sombra y permanecer bajo una sombrilla si se va a la playa.

Además, aconseja beber agua a menudo, no dejar a niños ni mayores en el interior de vehículos cerrados, evitar el ejercicio físico prolongado en las horas centrales del día y tomar comidas ligeras y regulares y evitar el alcohol.

