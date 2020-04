La empresa Eulen obedece la orden del juez y facilita mascarillas a los vigilantes de la seguridad del Hospital Universitario Doctor Negrín

La empresa Eulen ha comenzado este miércoles a facilitar mascarillas de protección y guantes a los vigilantes de su plantilla que se ocupan de la seguridad del Hospital Universitario Doctor Negrín, ha informado un portavoz de USO, el sindicado que exigió esas medidas.



El pasado lunes, el Juzgado de lo Social número 7 de Las Palmas de Gran Canaria dio a Eulen un plazo "improrrogable" de 48 horas para que proporcionase mascarillas homologadas, guantes y geles desinfectantes a los vigilantes de ese hospital público.



El magistrado consideró que este colectivo profesional presta un servicio esencial dentro del hospital que debe seguir en funcionamiento, lo que hace "inexcusable" que su trabajo se desarrolle "con unas mínimas garantías que permitan garantizar unas condiciones indispensables de seguridad para preservar su salud".



"La situación de pandemia y las dificultades subyacentes en orden a la adquisición de los medios que permitan ofrecer garantías respecto a la ejecución del trabajo en los términos que garantiza la Ley de Prevención de Riesgos Labores, no pueden utilizarse como excusa para no poner a disposición de los trabajadores los equipos indispensables para preservar la salud de los mismos, pues la empresa debe realizar todos los esfuerzos y gestiones que sean necesarios para conseguir dicho objetivo", razonaba.



En ese auto de medidas cautelares, el Juzgado subrayaba que el trabajo que realizan los vigilantes ayuda a que el personal sanitario "pueda desarrollar su imprescindible e impagable actuación profesional, lo que implica que ambos colectivos compartan determinados espacios dentro del hospital".



Y por ello, recalcaba el juez, "es necesario concluir que ha de dotarse a los indicados vigilantes de seguridad de las medidas de protección necesarias para preservar su salud y lo que no es menos importante, evitar la propagación de los contagios entre los unos y los otros".



De acuerdo con un acta de entrega de ese material de protección firmada tanto por el representante de la empresa como por el delegado de USO, a la que ha tenido acceso Efe, Eulen ha facilitado este miércoles a sus vigilantes en ese hospital de Las Palmas de Gran Canaria mascarillas, guantes y gel desinfectante.