Oliver: "Mi primera intención es seguir aquí, aunque tengo más ofertas"

El base catalán Albert Oliver, que todavía está pendiente de renovar su contrato con el Herbalife Gran Canaria, ha indicado a Efe que su primera intención es continuar en el equipo isleño aunque no es la única oferta que baraja, pues algún otro club se ha interesado por él.

"Berdi Pérez -director deportivo- me dijo que quería hablar conmigo y en breve lo haremos. Ya veremos si el club quiere llegar a un acuerdo o no. Por mi parte, no habrá problemas para continuar aquí y supongo que por parte del club tampoco, por lo que esperamos entendernos rápidamente", ha señalado.

El jugador, que a sus 40 años es el más veterano de la Liga Endesa, ha reconocido que para él era casi impensable que en esta etapa final de su carrera llegaría a debutar con la selección y a disputar la Euroliga.

"Cuando llegas a los 39 o 40 años no piensas en que te llegará una llamada de la selección ni en que vas a clasificarte para la Euroliga. Sí es verdad que fiché en el Gran Canaria porque es un equipo de más nivel que me permitía competir por muchas cosas, pero en ningún momento pensé en llegar a donde lo hecho", ha indicado. Su buen estado de forma, en cualquier caso, ha hecho que baraje más ofertas para seguir en activo.

"Sí parece que hay algún otro club que se ha interesado por mí, pero estoy pendiente del Gran Canaria y deseoso de jugar la próxima Euroliga. Ya digo que mi primera intención es seguir aquí y si no miraré otras opciones", ha comentado. El Herbalife volverá a renovar la plantilla, como ha sucedido en los últimos años.

"En el club siempre ha habido cambios, aunque siempre se ha hecho un buen bloque. Por suerte o por desgracia, aquí viene mucha gente y se revaloriza como Carroll, Toolson o Freeland, lo cual significa que las cosas se hacen bien, y se marchan a mejores clubes, aunque Berdi siempre ficha muy bien y eso se ve en la pista con el juego del equipo", ha asegurado.

El jugador no se decanta abiertamente por ninguno de los candidatos que suenan para reemplazar a Luis Casimiro en el banquillo, tales como Pedro Martínez, Salva Maldonado o Joan Peñarroya.

"Me decantaré por el técnico que decida Berdi (se ríe), que seguro que estará mirando la mejor opción para el año que viene. Es difícil decir qué tipo de entrenador necesitamos. Yo he estado con Pedro Martínez, Aíto García Reneses y Luis Casimiro, que son técnicos españoles con experiencia y que han rendido bien donde han estado", ha dicho.

En cuanto al debut del equipo en la próxima Euroliga, Oliver desconoce si habrá que reforzar de forma profunda la plantilla para rendir a un buen nivel.

"No sé cuántos refuerzos deberemos tener. Está claro que Berdi y el entrenador que venga querrán hacer la mejor plantilla posible con los recursos que se tengan, porque la próxima temporada será más exigente al estar en la Euroliga, lo que supondrá que disputaremos muchos más partidos y que habrá que hacer un esfuerzo extra", ha manifestado.

Finalmente, el base asume con resignación no haber sido convocado por Sergio Scariolo para los inminentes compromisos de la selección española. "Es algo que podía pasar. Está claro que me habría gustado ser convocado, pero el seleccionador ha elegido a otros jugadores y ya está; son cosas del deporte", ha concluido.