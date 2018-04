Calleri: "Los aficionados vienen y ya están enojados"

El delantero argentino de la UD Las Palmas Jonathan Calleri ha reconocido este miércoles que el equipo está "dejando pasar las oportunidades" desde la primera vuelta y que él cree que desde principio de esta temporada viene todo mal dado.



El máximo goleador del conjunto canario se ha mostrado crítico con la delicada situación del equipo amarillo, "muy difícil", pero a la vez esperanzado en que se produzca una reacción en las siete jornadas que restan, mientras la calculadora no diga la contrario.



Calleri ha ido más allá y ha recordado que en el encuentro disputado contra el Levante en la primera vuelta, en noviembre de 2017, ya dijo que se trataba de un choque clave para el futuro. Y Las Palmas perdió por 0-2 en el Estadio de Gran Canaria.



"Sabía que ese partido era decisivo, y desde ese momento estamos dejando pasar las oportunidades. Desde el principio viene todo mal barajado, cuatro técnicos... no es excusa, pero sabes que puede tocarte el descenso. Trataremos de seguir peleando hasta que den los puntos; solo vale ganar, y dentro de un mes y medio se verá", ha confesado este miércoles en rueda de prensa.



El ariete argentino ha reconocido que la derrota del domingo pasado contra el Levante en el estadio Ciutat de València fue un "golpe duro", pero también los hubo antes.



"No es solo ese partido, es un conjunto de todos, y cada uno de nosotros tenemos que hacernos responsables de lo que nos toca", ha apuntado.



En ese encuentro fue suplente, algo que según ha reconocido le "sorprendió", y con respecto a la ocasión que desperdició en la segunda parte, y que pudo suponer en ese instante el 1-2, ha comentado que "si no fallara goles, seguramente jugaría en otro lado".



"Fue un error mío haber definido así, pero pasé página rápido, porque necesitaba concentrarme en el partido. Me iría más triste si no hubiese tenido la opción de marcar; al menos el equipo la generó", ha explicado.



Calleri no esconde que evitar el descenso "es muy difícil", y que ningún equipo lo ha hecho en las circunstancias que ahora afronta Las Palmas.



"Uno pierde la ilusión cuando la calculadora no te da y no se puede remontar, pero mientras, hay que seguir creyendo", ha añadido.



A su juicio, descender a Segunda sería "un golpe muy bajo", y subraya que los futbolistas que vinieron de fuera esta temporada lo hicieron "para ayudar", pero también les "duele" esta situación, "no solo a los canarios. Hay que poner el pecho y salir a buscar la victoria el sábado ante la Real Sociedad".



El máximo goleador amarillo -siete tantos en Liga y tres en Copa del Rey-, también ha lanzado un dardo a la afición isleña.



"Yo estoy acostumbrado a que, cuando el equipo va mal, la gente va más a la cancha y cantan más, pero aquí quizá son distintos. Vienen y ya están enojados", ha comentado, incluso se ha quejado de que el público protesta cuando se informa por megafonía de la asistencia.



Calleri ha añadido que si los aficionados se comportan de manera fría el sábado "es la realidad, lo que toca", porque "en parte tienen mucha razón", pero confía en que vayan al estadio "y se sientan identificados con el escudo, y no con el equipo", ha dicho.