Cada partido de Vitolo con Las Palmas costó 545.000 euros

El fichaje del jugador internacional Víctor Machín Vitolo el pasado verano, hasta enero de 2018, le costó a la UD Las Palmas más de 545.000 euros por partido oficial disputado a tenor de las cifras divulgadas este viernes por el presidente del club grancanario, Miguel Ángel Ramírez, en esta operación.



El dirigente isleño ha reconocido que Vitolo no llegó gratis a la Unión Deportiva, puesto que compró al Atlético de Madrid el 12,5% de los derechos del futbolista "por seis millones de euros".



El jugador llegó a la Unión Deportiva para jugar hasta el 31 de diciembre de 2017, tras desvincularse de forma unilateral del Sevilla, pero con la condición de marcharse en enero de 2018 al Atlético, su actual club, con el que firmó hasta 2022, una vez cumplida la sanción que impedía fichar al equipo madrileño.



Las lesiones -hasta tres- mermaron el rendimiento del futbolista grancanario durante su efímera etapa de amarillo, por lo que solo pudo disputar nueve partidos de LaLiga Santander, en los que anotó un gol en la derrota ante el Celta (2-5), y dos encuentros más de la Copa del Rey, en la eliminatoria ante el Deportivo de La Coruña.



Precisamente desde ese partido perdido ante el Celta en el Estadio de Gran Canaria, en la octava jornada, la Unión Deportiva se metió en puestos de descenso y ya no volvió a salir, mientras que en el segundo choque copero frente al Deportivo, el 29 de noviembre pasado, Vitolo abandonó el campo llorando, con una rotura fibrilar en su pierna izquierda, y no volvió a jugar más.



Por ello, a Las Palmas le ha costado cada encuentro oficial de Vitolo más 545.000 euros en una operación en la que el único consuelo económico para el club grancanario es poder recuperar la inversión realizada, por ese porcentaje del 12,5% que tiene sobre el jugador, en un hipotético futuro traspaso del futbolista desde el Atlético de Madrid a otro equipo.