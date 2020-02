"La voz y la cara en el Ayuntamiento serán diferentes, pero las ideas y los proyectos van a ser los mismos"

Daniel Fernández asume desde este miércoles las portavocía del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Santander con la intención de desarrollar una línea continuista respecto a su predecesor Pedro Casares. "La voz y la cara serán diferentes, pero las ideas y los proyectos van a ser los mismos", subraya el también secretario de Organización del PSOE en la capital. Y es que a pesar de su juventud, 35 años, cuenta con más de media vida ligada al partido, lo que le ha permitido curtirse de una experiencia política que ahora pretende aplicar como portavoz del principal partido de la oposición.

Enfrente tendrá a un equipo de gobierno (PP-Cs) en minoría y con problemas internos que, a su juicio, está desarrollando un trabajo "más bien nulo". Pese a ello, Fernández considera que el bipartito está "inmerso en pequeñas polémicas" que no impedirán que acabe la legislatura. "A día de hoy no veo factible que la moción pudiera salir adelante", señala.

Se especulaba la posibilidad de que la portavocía recayera en Ainoa Quiñones, por haber ocupado el número 2 de la lista electoral, pero tanto el grupo municipal como la Ejecutiva del partido le han designado a usted para ese cometido por unanimidad. ¿Qué ha motivado haya sido así?

El miércoles nos reunimos el grupo municipal con los siete concejales y analizando las situaciones personales y profesionales de cada uno se tomó la decisión de manera unánime de que el encargado de asumir la portavocía iba a ser yo. A partir de ahí, siento mucho orgullo y tengo muchas ganas de trabajar con un equipo cohesionado como el que tengo detrás y del que siento su apoyo unánime.

¿Ha habido algún tipo de discrepancia o disputa interna, por llamarlo de alguna manera, por el puesto?

No porque como te digo fue una decisión que tomamos por unanimidad todos los concejales y asumiendo que teníamos que valorar las circunstancias personales y profesionales de los siete concejales para analizar cuál era la persona que mejor iba a poder desempeñar el cargo.

Sus primeras palabras como portavoz subrayaron su "compromiso con los vecinos y vecinas para seguir defendiendo el proyecto socialista de cambio para Santander", un cambio que estuvo cerca, pero que no se logró en mayo. ¿Cuál será la estrategia del PSOE durante esta legislatura para intentar conseguir que acabe siendo una realidad?

Nosotros tenemos una hoja de ruta, que llevamos a cabo en las elecciones de mayo a través de nuestro programa electoral, y ese es el camino que vamos a desarrollar durante los próximos tres años y medio. De la misma manera que en estas últimas elecciones conseguimos un apoyo mayor por parte de los vecinos y las vecinas de Santander subiendo de cinco a siete concejales, ahora nos toca seguir haciendo oposición para que el día de mañana podamos lograr que por fin un alcalde o una alcaldesa socialista se instaure en la Corporación municipal de Santander.

Como portavoz, ¿cambiará algo o seguirá una línea continuista con la llevada a cabo por Pedro Casares?

La idea es continuar con el proyecto que comenzamos hace ya varios años que, evidentemente, es colectivo. Por tanto, aunque haya cambiado la cara, el proyecto sigue siendo el mismo y el plan continúa en la misma dirección. La única diferencia que se va a notar es que la voz y la cara en el Ayuntamiento de Santander va a ser de una persona diferente, pero las ideas, los proyectos y los planes para la ciudad van a ser exactamente los mismos.

¿Y cuáles son los ejes principales de ese proyecto?

Creemos que a día de hoy en Santander existe mucha suciedad y que hay una importante demanda de empleo para los jóvenes. Además, nos encontramos con unos barrios que están abandonados, parece que hay barrios de primera y barrios de segunda en la ciudad. Al mismo tiempo, queremos tener como prioridad a nuestras personas mayores y, como no podría ser de otra manera desde el Partido Socialista, garantizar los servicios públicos. En definitiva, son muchas las necesidades que tiene la ciudad y el PSOE va a estar ahí para empujar y para que la ciudad mejore.

El actual equipo de gobierno, que está en minoría, está integrado por dos socios cuya relación no pasa por el mejor momento. Precisamente por esa situación de debilidad, ¿será más fácil hacer oposición ahora que en la pasada legislatura?

En la pasada legislatura el PP también estaba en minoría, si bien es cierto que tenían el apoyo de un concejal tránsfuga que le sostuvo durante los cuatro años. En esta ocasión tienen un equipo de gobierno formado por dos partidos y el trabajo que vemos que están desarrollando es más bien nulo. Están inmersos en pequeñas polémicas, como la de quitar el carril-bus por cien metros, mientras que lo que necesita la ciudad es un análisis global mucho más detallado.

¿Cree que el bipartito durará los cuatro años, pese a que pocos meses después de su formación conocemos abiertamente sus fricciones internas?

La verdad es que no creo que a día de hoy exista una posibilidad de que se consiga una moción de censura. No lo creo porque hasta ahora lo que está haciendo Ciudadanos son, desde mi punto de vista, llamadas de atención a la alcaldesa por falta de protagonismo de su portavoz. Al final, como te decía antes, no se pelean por nada importante, en el último pleno no trajeron ninguna propuesta. Por tanto, entiendo que la legislatura va a durar los tres años y medio que restan y que en cuanto a la persona que ostenta la Alcaldía no habrá, en principio, ningún cambio.

¿Y el hecho de que el acuerdo se impusiera en junio desde Madrid y ahora que en Ciudadanos a nivel nacional se ha levantado el veto al PSOE no le hace pensar que en algún momento la moción pueda ser una posibilidad real?

A día de hoy no veo factible que la moción pudiera salir adelante. Es cierto que Ciudadanos está en un proceso de renovación interna y el día de mañana, cuando finalice, si la nueva dirección considera que tienen que tomar otro camino lo pensarán y lo decidirán ellos. Pero evidentemente, una cosa es lo que piense Ciudadanos y otra lo que piense el PSOE. Nosotros seguimos en nuestro camino que es hacer ciudad y continuar con los proyectos que consideramos que son positivos para la capital de nuestra Comunidad Autónoma y, a partir de ahí, todo lo que esté alrededor lo consideramos ruido innecesario de estos partidos.

En la pasada legislatura era común que presentaran mociones conjuntas con otros grupos de la oposición. ¿Es partidario de continuar así con PRC y Unidas Por Santander?

Nosotros tanto en la legislatura pasada como en esta tenemos una relación con el resto de partidos de la oposición muy cómplice en el sentido de que hay muchos puntos en común en relación a las mejoras para la ciudad. Por tanto, seguirán existiendo mociones conjuntas en la medida en que discurran con lo que nosotros presentamos en nuestro programa y que coincidan con otros partidos. Lo haremos con el PRC y con Unidas Por Santander, como hasta ahora.

Y para terminar, ¿cómo se recupera la ilusión del electorado progresista de Santander tras el batacazo que supuso no haber logrado el ansiado cambio, teniendo todavía por delante tres años y medio hasta una nueva oportunidad?

Ahí hay un matiz. Yo creo que la palabra batacazo en este caso creo que va hacia el resultado que nosotros esperábamos, porque presentamos una lista para gobernar Santander y no lo conseguimos por 200 votos. A partir de ahí, los vecinos y vecinas nos pusieron en la oposición y nuestra labor es fiscalizar el trabajo del equipo de gobierno e intentar sacar mociones adelante que mejoren la vida de la ciudadanía, y ese es el camino que vamos a seguir.