Sánchez califica de "insostenible" el gobierno de coalición en Cantabria si el PRC mantiene su 'no' en la investidura

José María Mazón ha comparecido en la tarde de este sábado en la primera sesión del debate de investidura en la que ha reiterado su voto negativo al candidato socialista. No obstante, el diputado del PRC ha trasladado a Pedro Sánchez que si quiere su apoyo tendrá que dirigirse a ERC para decirle que cualquier acuerdo que lleven a cabo deberá estar dentro de la Constitución.

"Nosotros no hemos cambiado, han cambiado ustedes", ha señalado Mazón, tras recordar que en la sesión de investidura de julio, el PRC fue el único partido externo que votó a favor de Sánchez. En su réplica, el candidato a la presidencia le ha trasladado que no entiende su cambio de postura, puesto que no hay motivos "para cuestionar el compromiso del PSOE con la Constitución" y le ha señalado en varias ocasiones que "hay tiempo" para que reconsidere su voto.

De no ser así, ha asegurado Sánchez, sería "insostenible" el gobierno de coalición en Cantabria, donde ambas fuerzas ostentan el poder con amplia mayoría. "No creo que tenga interés en gobernar con el PP", le ha dicho, en referencia al anuncio efectuado por Pablo Casado esta mañana de apoyar a Revilla si el PSOE rompe el pacto con los regionalistas. Al mismo tiempo, ha hecho alusión al "entendimiento" entre "las dos fuerzas progresistas" que "beneficia a Cantabria".

Mazón, por su parte, le ha pedido de nuevo "un mínimo de sentido de Estado en relación a la unidad de España" asegurando que el acuerdo con ERC es "una humillación para muchos españoles y catalanes constitucionalistas". "¿Usted cree que la unidad de España se defiende con acuerdos que son solo un paso más en la estrategia de desconexión que llevan desarrollando desde hace tiempo estos partidos independentistas?", le ha cuestionado.

A pesar de reiterar su 'no' por el pacto con los independentistas catalanes -que ha vuelto a calificar de "inasumible"-, Mazón ha afirmado que considera que los acuerdos firmados en junio entre socialistas y regionalistas "siguen vigentes porque son de justicia para los cántabros", a pesar de que ese pacto incluía el voto favorable en la investidura. "Si son cuestiones de justicia, que yo lo comparto con usted, ¿por qué niega la creación del gobierno que va a resolver esas cuestiones de justicia?", le ha respondido el candidato socialista. "Señor Mazón, no tiene argumentos, tiene excusas", ha concluido Sánchez.