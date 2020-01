Pablo Casado anuncia que el PP apoyará el Gobierno de Revilla si el PSOE rompe la coalición en Cantabria

Pablo Casado ha anunciado este sábado que el PP apoyará el Gobierno de Miguel Ángel Revilla si el PSOE rompe la coalición en Cantabria, tal y como advirtieron ayer los socialistas tras conocer el 'no' del PRC a Pedro Sánchez. El presidente popular ha formulado esta afirmación en la primera sesión del debate de investidura, haciendo referencia, en sus propias palabras, a la "coacción" del PSOE cántabro para que los regionalistas apoyen al candidato a la presidencia.

#EnDirecto | El PP anuncia que apoyará al PRC para dar estabilidad al Gobierno de Cantabria si el PSOE le retira su apoyo tras la "coacción" de los socialistas para que apoyen a Sánchezhttps://t.co/kZrejeI2Es#SesiónDeInvestidurapic.twitter.com/IcETSWlqlh — Europa Press (@europapress) January 4, 2020

"Si retira su apoyo al gobierno de Revilla, se lo daremos nosotros para dar estabilidad a Cantabria", ha manifestado Casado, antes de criticar la "paradoja" que, a su juicio, supone el hecho de que "el único apoyo" ajeno al PSOE que tuvo Sánchez en el debate de investidura fallido de julio sea ahora "coaccionado para mantener su apoyo a lo indefendible".

Y es que el PSOE cántabro convocó este viernes a su Ejecutiva tras conocer en la noche del jueves la posición de su socio de Gobierno autonómico respecto a la investidura de Sánchez. Para los socialistas, el 'no' del diputado regionalista, José María Mazón, "rompería el pacto" firmado entre ambas formaciones en junio, de manera que también se vería afectado el gobierno de coalición.

Sin embargo, para el PRC, su negativa a Sánchez no supone la ruptura del acuerdo -en el que se incluyen una serie de compromisos con la comunidad en materia de infraestructuras ferroviarias, algunos de ellos ya en marcha- y no contempla que se vea afectado el gobierno autonómico. "El pacto de gobierno en Cantabria funciona con normalidad así que el PRC no lo está rompiendo", aseguró la secretaria de Organización, Paula Fernández, poco después de la comparecencia de su homóloga socialista, en la que pidió a los regionalistas la rectificación del sentido de su voto.

Así las cosas, el bipartito PRC-PSOE, que gobierna en Cantabria con amplia mayoría, pende de un hilo, y si los socialistas salen del Ejecutivo será el PP, con nueve diputados, tal y como ha anunciado su presidente, la formación que dará a Revilla los apoyos necesarios para seguir gobernando con mayoría.