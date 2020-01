El PSOE dará por "roto" el Gobierno de coalición con Revilla si el PRC no apoya la investidura de Sánchez

El PSOE ha lanzado un órdago al PRC tras la decisión de los regionalistas de votar en contra de la futura investidura de Pedro Sánchez por considerar "inasumible" el acuerdo con ERC y ha llamado al partido de Miguel Ángel Revilla a "rectificar" de forma inmediata, antes de la sesión de investidura que comenzará este sábado, para "no poner en riesgo la estabilidad política de Cantabria", dado que si mantienen su posición actual en el Congreso darán por "roto" el pacto de coalición.

Así lo ha transmitido la secretaria de Organización y portavoz parlamentaria del PSOE de Cantabria, Noelia Cobo, en una rueda de prensa celebrada con una hora de retraso sobre lo previsto tras la celebración de una reunión de urgencia por parte de la Ejecutiva Regional y en la que ha sostenido que un voto en contra de los regionalistas a la investidura de Pedro Sánchez supone "la ruptura" de facto del pacto que sostiene el Ejecutivo autonómico de coalición entre socialistas y PRC.

"Hay tiempo de rectificar. Si no rectifican, entendemos que el Partido Regionalista habrá roto el pacto de Gobierno. Están incumpliendo el pacto", ha señalado Cobo a preguntas de eldiario.es, en una intervención en la que además ha recriminado el "cambio de postura" del PRC.

"Estamos ante un cambio de opinión que pone en riesgo la estabilidad política de Cantabria. El Partido Regionalista firmó un acuerdo de gobierno con el Partido Socialista Obrero Español, acuerdo que los socialistas hemos cumplido a rajatabla. Por eso, creemos que el Partido Regionalista tiene que recapacitar y volver a la situación previamente anunciada en los últimos meses de apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. Hay tiempo para recapacitar. El Partido Regionalista de Cantabria tiene tiempo para rectificar", ha insistido la dirigente socialista.

El PSOE convocó de urgencia a su Ejecutiva para este viernes tras conocer la decisión del PRC, anunciada en la noche del jueves, de votar en contra de la investidura de Pedro Sánchez como consecuencia de su pacto alcanzado con ERC. Los regionalistas, a pesar de contar con un acuerdo firmado con los socialistas desde junio, llevaban días sembrando dudas sobre su posición y, finalmente, su Ejecutiva decidió por unanimidad situarse en el 'no' al candidato a la Presidencia.

"El acuerdo -entre PSOE y ERC- nos parece inasumible porque ya no nombra el respeto constitucional y hace referencias ambiguas a un marco jurídico y político que no se sabe muy bien qué es", manifestó en declaraciones a la prensa el diputado nacional del PRC, José María Mazón. "Ya no se nombra el respeto constitucional", argumentó para justificar el sentido de su voto.

Ante este giro en los acontecimientos, el PSOE, su socio de gobierno en Cantabria, salió al paso tildando de "irresponsable" el 'no' del partido de Revilla a Sánchez, subrayando que "la unidad de España está garantizada". "El PRC se suma a las posiciones radicales y conservadoras de quienes no han aportado ni una sola alternativa y ninguna solución para garantizar la gobernabilidad del país", aseguró el diputado cántabro del PSOE, Pedro Casares, en referencia al Partido Popular y Ciudadanos.