El PSOE de Santander exige la convocatoria inmediata del debate del estado de la ciudad

El portavoz del Grupo Socialista de Santander, Daniel Fernández, ha exigido la convocatoria inmediata del debate sobre el estado de la ciudad, que no se celebra desde 2018, lo que en su opinión prueba la "baja calidad democrática" del Ayuntamiento gestionado por PP-Cs.

Un Partido Popular que prima "el ladrillo" y que en el primer año de esta legislatura ha aprobado modificados de obras con un sobrecoste total de más de un millón de euros, frente a la cifra "sonrojante" de las dos ayudas económicas a dos familias concedidas por el Ayuntamiento en las seis primeras semanas de la pandemia, ha dicho Fernández.

Además, a juicio del socialista, en este año de legislatura se ha visto que el equipo de Gobierno PP-Cs "no funciona", mientras ambos partidos "lo ocultan" o "lo airean", y con un concejal de Urbanismo, Javier Ceruti (Cs), que "no puede mirar para otro lado porque está siendo el portavoz de los sobrecostes", según Fernández.

En rueda de prensa, Fernández ha señalado que Santander está viviendo situaciones excepcionales tanto por la crisis social y económica como por su "baja calidad democrática", lo que a su juicio se explica porque es la única capital en la que no ha habido alternancia política desde la democracia.

En este sentido, ha reclamado que se lleve a cabo una modificación del reglamento del Pleno para "un debate más democrático" pero sobre todo, que, en este "grave" momento, se convoque el debate del estado de la ciudad, que hace dos años que no se celebra, y que debería hacerlo "ya, mejor en agosto que en septiembre", con el objetivo de "abrir un diálogo" sobre los distintos modelos políticos, abordar los problemas "reales" y "buscar soluciones".

Al respecto, ha pedido al equipo de Gobierno que "abandone la confrontación" y se abra a un debate "tranquilo, sosegado y moderado", en el que los socialistas ofrecen "colaboración" y "cooperación institucional".

Por otra parte, Fernández ha afirmado que el PSOE, al que le ha tocado gestionar "la peor pandemia de la historia", ha "demostrado estar a la altura" incluso donde no gobierna, como en Santander, por su "sentido de la responsabilidad", que explica el apoyo socialista al plan de choque contra el coronavirus del Ayuntamiento tras incluirse 12 de las 36 medidas propuestas por el PSOE. Con todo, ha asegurado que este plan "no es nuestro plan porque no va destinado a quien más lo necesita".