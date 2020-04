Casares valora la "responsabilidad" del Gobierno para vencer al Covid-19 y salir de la crisis

El secretario de Infraestructuras y Transportes del PSOE y diputado nacional por Cantabria, Pedro Casares, valora la responsabilidad del Gobierno de España, "que hoy ha vuelto a demostrar el presidente Pedro Sánchez" para vencer al coronavirus y salir de la crisis "sin dejar a nadie atrás".

El socialista cántabro ha hecho estas declaraciones tras el Pleno del Congreso que ha seguido telemáticamente, y con motivo del cual ha agradecido "la sinceridad, la prudencia y la responsabilidad" con la que el jefe del Ejecutivo y de su partido ha pedido una prórroga del estado de alarma y el apoyo a las medidas puestas en marcha para hacer frente a la emergencia sanitaria, económica y social derivada del COVID- 19.

Unas medidas que, según Casares, son "muy importantes" pero "no serán las últimas", porque "debemos seguir trabajando". Y tras elogiar a un Sánchez que "no se rinde" y está "cada minuto en la búsqueda de soluciones al daño impredecible e irreversible" de la nueva enfermedad, ha subrayado también la "humanidad" del presidente, que augura nuevas prórrogas del estado de alarma porque "aún no estamos cerca de vencer la pandemia y lograr frenar los contagios".

"No se esconde, da la cara, responde y rinde cuentas ante el Parlamento, al que pide el apoyo para poder seguir adoptando medidas muy difíciles pero necesarias para ganar al virus", ha expresado el diputado socialista por la región, para lamentar a continuación que "los mismos que mienten sobre la transparencia del Gobierno y la rendición de cuentas en el Congreso son los que gobiernan en Madrid, Murcia y Andalucía con el apoyo de la extrema derecha, con parlamentos cerrados a cal y canto".

No obstante, Casares ha pedido "unidad, responsabilidad y altura de miras para llegar a acuerdos y consensos para afrontar esta crisis pensando en el bienestar de los españoles".

"Los políticos tenemos que estar a la altura del ejemplo de unidad que están dando los ciudadanos, y representarles dignamente hoy significa aparcar nuestras diferencias y trabajar sobre lo que nos une para afrontar el futuro", ha afirmado.

El portavoz de Economía en el Congreso ha asegurado también que el Gobierno ha sido "muy claro" en las medidas anunciadas para hacer frente a las tres caras de la crisis: la sanitaria, la social y la económica.

"Lo primero es salvar vidas, garantizar que se pueda proteger la salud de los españoles y a la vez establecer un dique de contención inyectando liquidez para que la crisis tenga el menor impacto sobre las empresas y las familias", ha defendido.

A su juicio, las medidas del Ejecutivo se sustentan en cuatro pilares: el primero, para reforzar el Sistema Nacional de Salud; el segundo, proteger a los trabajadores y colectivos más vulnerables; el tercero, garantizar el mantenimiento del tejido empresarial y productivo con políticas activas de apoyo a empresas, autónomos y microempresas, y el cuarto, evitar la destrucción de empleo.

De esta forma, ha dicho, bajo estos cuatro pilares se ha aprobado una batería de medidas "rápidas y eficaces" para proteger a la ciudadanía y crear una base "sólida" para la salida de la crisis y la reconstrucción económica del país.

Así, el diputado cántabro recuerda que ya se han movilizado 33.000 operaciones y líneas de avales para aportar liquidez a autónomos y pymes con el primer tramo de avales del ICO.

Por último, Pedro Casares ha considerado que "ahora más que nunca es la hora de Europa y de demostrar que la Unión política y monetaria es también una unión fiscal, que aborda la mutualización de la deuda y moviliza 500.000 millones de euros para hacer frente a este desafío común, que es el virus".