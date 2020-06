La Inspección obliga al SMTU a entregar todo el vestuario reglamentario a 86 trabajadores temporales

La Inspección de Trabajo de Cantabria ha dictado una resolución en la que obliga al Servicio Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) de Santander a entregar, en un plazo de 15 días, todo el vestuario reglamentario según el convenio colectivo a 86 trabajadores con contrato temporal de la categoría profesional conductor-receptor, tras estimar una denuncia interpuesta por la sección sindical de UGT.

UGT, sindicato mayoritario en el SMTU, ha explicado, en un comunicado, que a estos trabajadores, a diferencia de lo que sucede con los que tienen contrato indefinido, no se les entregó en su momento la dotación completa de uniformes estipulada en el convenio colectivo y sólo disponen de una pieza en cada caso o como mucho de dos camisas.

El sindicato recalca que, "tras numerosas peticiones por escrito y verbales a los responsables del servicio", se vio obligado a denunciarlo a la Inspección de Trabajo "y más en la situación actual de emergencia sanitaria, en la que se recomienda extremar las medidas de higiene y lavarse a diario los uniformes de trabajo".

Según UGT, la propia Inspección de Trabajo, en su resolución, recalca que "los responsables del SMTU y el técnico de prevención reconocen que no se ha hecho entrega a los trabajadores con contrato temporal y con categoría de conductor-receptor de la uniformidad prevista en el convenio colectivo".

UGT agrega al respecto que estos 86 empleados temporales del SMTU sólo recibieron cuando comenzaron a ser contratados por períodos de seis meses en noviembre de 2015 "un pantalón, una chaqueta, una corbata y una o como mucho dos camisas".

"No deja de ser incomprensible y una desidia inaceptable de los responsables del SMTU que estos trabajadores no puedan lavarse sus uniformes a diario como se recomienda en los momentos actuales por sólo disponer de una sola pieza o que la tengan que llevar húmeda al trabajo, lo que no deja de ser un menosprecio a su dignidad como trabajadores, una falta de respeto a su salud y seguridad y una pésima imagen para el propio servicio", ha censurado el sindicato.

Según el convenio colectivo del SMTU, la dotación completa del uniforme, que tiene que renovarse "todos los años pares" como puntualiza la Inspección de Trabajo y no sólo en una entrega como en este caso, consta de tres camisas de manga larga y otras tres de manga corta, dos pantalones de invierno y uno de verano, dos chaquetas de punto y dos corbatas.