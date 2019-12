El PSOE presenta una enmienda a la totalidad del presupuesto para 2020 "que no se va a cumplir"

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Santander ha anunciado que va a registrar una enmienda a la total del presupuesto para 2020 diseñado por el equipo de Gobierno (PP-Cs) porque, "un año más, es un presupuesto que no se va a cumplir".

El secretario general del PSOE de Santander y portavoz municipal, Pedro Casares, ha anunciado la enmienda este viernes en una rueda de prensa en la que, además, ha lamentado que "por primera vez", al menos desde 2013 que él es concejal, las cuentas "no se presentan en tiempo y forma y no entrarán en vigor el 1 de enero".

Acompañado de casi todos los concejales socialistas, Casares ha opinado que PP y Cs "han sido incapaces de poner en marcha los presupuestos" a tiempo y "han buscado para ello muchas excusas como las elecciones generales".

"La alcaldesa, Gema Igual, en una legislatura en solitario y ya sin la sombra de Iñigo de la Serna, ha sido incapaz de presentar los presupuestos en tiempo y forma", ha criticado, al tiempo que ha lamentado que Igual "no haya hablado con nadie" ni con los grupos políticos y con la ciudadanía "ni antes ni después" de presentar el presupuesto.

En su opinión, eso "dice poco y bastante mal" de la regidora municipal que, a pesar del pacto de gobierno PP-Cs, no tiene la mayoría absoluta para sacar adelante esas cuentas, ya que tienen 13 de los 27 concejales.

"Se trata de un presupuesto continuista de las políticas del PP al que suma ahora Cs, y con más deuda, más impuestos y menos inversiones. No es el presupuesto que necesita Santander", ha dicho Casares al anunciar la enmienda a la totalidad de unas cuentas que, además, "directamente no van a cumplir".

Y, para justificar esta afirmación, el portavoz del PSOE ha detallado que "el 34% del gasto que se presupuestó en 2018 no se ejecutó, es decir 96 millones que no se dedicaron a la ciudad", y en inversiones y obras "hay un grado de no ejecución del 76%" lo que supone que "77 millones de euros se han quedado en el cajón".

"Esto demuestra la incapacidad del equipo de Gobierno del PP y ahora con Cs de desarrollar el presupuesto", ha enfatizado el líder socialista, que ha manifestado que "hay otras muchas razones de fondo y políticas" que llevan a los socialistas a "decir no a estas cuentas".

Entre ellas, ha citado que el presupuesto para 2020 "incrementa los impuestos frente a la bajada anunciada" por PP-Cs y hay datos de la Intervención Municipal que lo demuestran. Así, ha detallado que el próximo año la recaudación por impuestos director se incrementa un 0,72% hasta los 86,7 millones, 600.000 euros más, y los ingresos por tasas y precios públicos aumentan un 1,49%, 550.000 euros más que en 2019. "En 2020 los santanderinos pagaremos alrededor de un millón de euros más", ha apostillado.

Además, Casares ha denunciado que el equipo de Gobierno contempla en las cuentas "aumentar la deuda bancaria en 12 millones de euros" con un nuevo préstamo y se ha preguntado "para qué" se necesita ese dinero si "no se ejecuta el presupuesto". Pero ha explicado algunas partidas que crecen en las cuentas y a lo que cree que irá ese dinero.

Así, ha dicho que se aumenta un 5,29 por ciento el gasto corriente, cuatro millones más que en 2019; y se incrementa un 20% el gasto en altos cargos y un 104% en personal de confianza. "Esto es lo que nos supone a los santanderinos el pacto PP-Cs que nos contaron a medias".

Frente a ello, ha lamentado que se bajan otros gastos que "son importantes" como las transferencias a familias e instituciones pero "paralelamente aumentan un 7% las aportaciones al entramado empresarial municipal". "Se reducen también las inversiones un 3,18% y las transferencias de capital en un 53%, por ejemplo al IMD para hacer inversiones en instalaciones deportivas", ha añadido.

"MILLONES Y MILLONES" A EMPRESAS PRIVADAS

Además, ha denunciado que el presupuesto "dedica millones, millones y millones de euros a empresas privadas sin ningún tipo de control y con un deterioro alarmante de los servicios públicos de Santander y las condiciones laborales de sus trabajadores".

Y ello a pesar de que, ha recordado, en estos momentos hay abiertos expedientes en los contratos con las concesionarias de Parques y Jardines, Agua y Limpieza Viaria y Recogida de Basuras.

"Todos los grandes contratos con los que el PP ha privatizado y externalizado servicios públicos en este momento están con expedientes ante la falta absoluta de control durante todos estos años", ha criticado Casares.