Una candidatura al Consejo de Estudiantes de la UC no descarta denunciar el “ataque homófobo” en los tribunales

La candidatura de Mirian Martínez a las elecciones al Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cantabria (UC) ve un “clara ataque homófobo” en los mensajes difundidos en las últimas horas por redes sociales, que ya han denunciado ante la institución, y que no tienen “duda” de que llevarán a los tribunales si no se producen por parte de esta “resoluciones válidas”.

Martínez, uno de los tres candidatos que concurren a las elecciones a la presidencia del Consejo de Estudiantes que se celebran el próximo 25 de enero, junto con César Haya e Iván García, actual vicepresidente de este órgano, ha culpado a este último los primeros mensajes con “injurias y difamaciones” respecto a su candidatura.

Según ha explicado en declaraciones a Europa Press, después el tema “saltó ya a redes sociales, se subió a Twitter (X actualmente) y empezaron, tanto con cuentas falsas como con personales y corporativas, a mencionarnos y atacarnos directamente”, hasta que “en cuestión de minutos” apareció en la cuenta del Consejo “la famosa imagen de la chica con el pelo azul, con la bandera LGTB detrás”.

“Evidentemente, era un claro ataque personal hacia la candidatura, dado que dentro de mi candidatura hay bastantes personas LGTB”, ha señalado Martínez, para quien lo ocurrido “es un ataque homófobo, político, etcétera”, quien se ha referido a declaraciones realizadas en su día por Iván García en las que “directamente critica mi candidatura como plataformitis izquierdosa o no sé”.

A su juicio lo ocurrido es “claramente homófobo” y son “declaraciones de odio” hacia varios colectivos, el LGTB, las mujeres, los sindicalistas o hacia las personas veganas, “o sea, ha sido terrible, no encuentro una explicación real a que hayan hecho eso” y “no concibo una actuación así”, ha dicho.

Por ello, su candidatura presentó ayer mismo denuncia ante la Universidad, tanto en la Junta Electoral como ante el Vicerrectorado, y además, va a abrir “un proceso de acoso contra nosotros” por parte de Álvaro Moreda, actual presidente del Consejo de Estudiantes, y de Iván García.

Ha añadido que de no producirse “resoluciones válidas” por parte de la UC, acudirán a los tribunales porque “no pueden quedar impunes de algo así, lo llevan haciendo mucho tiempo y hay mucha gente afectada por estos casos de acoso”, ha subrayado Martínez.

En su opinión, ya no es solamente un tema electoral, sino que “hay mucha gente en el claustro que ha sido ya afectada por este tipo de actuaciones de acoso por parte de Iván y Álvaro, incluso el defensor universitario también ha sufrido de esto. La universidad completa sabe de qué forma actúan y no pueden quedar impunes de ningún modo”, ha recalcado.

Finalmente, ha reconocido que, aunque se siente “dolida” porque se ha “vulnerado mi honor y el de todos mis compañeros y el de la universidad”, en cierto modo “me siento agradecida también, porque me ha hecho ver el apoyo que he recibido de la sociedad con este ataque y me hace pensar que hay esperanzas y que de verdad se puede construir una universidad mejor”.