Cantabria tiene previsto elevar las indemnizaciones por los daños producidos por el lobo

El consejero de Ganadería de Cantabria, Guillermo Blanco, ha anunciado que “seguramente” se actualizará al alza el baremo de indemnizaciones para los daños que sufren los ganaderos producidos por el lobo.

“El pago es insuficiente y vamos a subírselo cuando acabe el contrato que tenemos con la aseguradora”, lo que se producirá cuando termine el año, ha avanzado el titular de Ganadería, que, no obstante, defiende que lo importante es lograr que los lobos “dejen de matar” y que para ello Cantabria está trabajando en definir el marco legal para poder hacer controles de la especie.

“No me van a amedrentar las amenazas de los grupos ultraanimalisas, pero tenemos que avanzar con respaldo jurídico para que los jueces lo atiendan y no nos lo paren ellos”, ha explicado, refiriéndose a las solicitudes de extracción que Cantabria ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITRED), sin obtener resultados.

Y es que el Ministerio ha respondido que “tenemos que esperar” a que se apruebe la Estrategia de Conservación y Gestión del Lobo, a lo que la comunidad ha respondido que “no podemos” porque “puede tardar meses” y ha reiterado la solicitud. Blanco espera poder lograr una autorización para extraer ejemplares, pero lamenta que justificar la excepcionalidad para hacerlo una vez que el lobo se ha incluido en el Listado de Especies Silvestres de Especial Protección (Lespre) “se ha convertido en un camino tortuoso”.

El consejero ha hecho estas afirmaciones en el Pleno del Parlamento de este lunes, ante una interpelación de Ciudadanos (Cs), cuya diputada Marta García ha denunciado que el Gobierno central ha aprobado la protección del lobo de manera “unilateral, sin escuchar a los especialistas” por “contentar a cuatro vividores y radicales que quieren vivir sin pegar palo al agua”.

Al hilo, ha lamentado que el PRC, que gobierna en Cantabria en coalición con el PSOE, no rompe su pacto para defender a los ganaderos, sino que “calla y se pliega a las imposiciones de Pedro Sánchez”. “O los socialistas o los ganaderos”, ha sentenciado García en su intervención, que han aplaudido varios ganaderos que han acudido como público al Hemiciclo, después de concentrarse a las puertas del Parlamento como ya hicieron el lunes pasado para reivindicar soluciones a la situación que atraviesa el sector.

Sin embargo, Blanco ha respondido que aunque el PRC “rompa con estos señores los lobos no van a dejar de matar”, y ha pedido a los grupos de la oposición, PP, Cs y Vox, que dado que tienen “grupos nutridos” en el Congreso y en el Senado, mientras que los regionalistas solo tiene un diputado y un senador, presenten allí iniciativas y no a nivel regional, porque “no hay nadie en Cantabria que no conozca cuál es la postura férrea de este Gobierno y este consejero al respecto del avasallamiento de la señora ministra”, Teresa Ribera, mientras que “en Madrid se habla muy poco de este asunto”.

“No entiendo por qué estamos discutiendo, si estamos de acuerdo en que el único problema que hay se llama Teresa Ribera”, ha sentenciado el titular de Ganadería.

Ayudas a los ganaderos de carne

La diputada de Cs también ha preguntado a Blanco en el Pleno por las gestiones de la Consejería ante la proliferación de jabalíes en el parque natural de Santoña y por las ayudas de bienestar animal, cuyos requisitos y dotación ha lamentado que “van a dejar fuera a los ganaderos de carne”.

En este sentido, el consejero ha reconocido que van dirigidas principalmente a los de leche porque “son los que más inversiones hacen” en materia de bienestar animal -algo con lo que no ha coincidido la diputada- y ha anunciado que pasado mañana el Estado aprobará destinar 5 millones de euros a los ganaderos de carne, ante la exigencia de comunidades como Cantabria.

Y en cuanto a los jabalíes, ha indicado que la Consejería está autorizando llevar a cabo controles poblacionales donde se necesite, compatibilizando que lo hagan los cazadores en los cotos y los agentes de medio natural donde no esté permitida la caza. Es el caso del parque natural de Santoña, donde esa autorización ya se dio la semana pasada.