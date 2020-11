CCOO cree que los de 2021 no son los presupuestos "expansivos que Cantabria necesita"

Comisiones Obreras de Cantabria ha celebrado este viernes su Consejo Regional, máximo órgano entre congresos, en el que se han aprobado las ponencias que se debatirán en el Congreso del sindicato, se han adaptado las normas que lo regulan ante la situación sanitaria del Covid, y se ha abordado la situación de la región con el 'telón de fondo' de los presupuestos de 2021, que no son "los expansivos que Cantabria necesita", por lo que ha anunciado la presentación de enmiendas, a las cuentas y la ley que las acompaña de medidas fiscales y financieras.

El secretario general de la formación, Carlos Sánchez, en su informe, aprobado por el 95% de los votos, ha puesto en valor el trabajo realizado por el sindicato ante el "atropello" del Ejecutivo PRC-PSOE en el conflicto educativo o la valoración de CCOO al Plan Re-activa, diseñado por regionalistas y socialistas para captar fondos europeos.

De los presupuestos regionales, ha dicho que son "continuistas" y "poco expansivos" dada la situación que atraviesa la Comunidad Autónoma por la pandemia y los mayores recursos que necesita en este momento.

"En un escenario como el actual, el presupuesto debe ser un instrumento útil para poder afrontar los problemas reales de la gente", ha opinado Sánchez, que ha anunciado en un comunicado la elaboración de enmiendas a los Presupuestos Generales y a la Ley de Acompañamiento.

En esta línea, ha advertido que si los presupuestos "no complementan el escudo social que ha levantado el Gobierno del Estado, CCOO no los apoyará".

De nuevo, Sánchez ha incidido en la necesidad de "orientarnos hacia el cambio de modelo productivo, la transición energética y digital", y ha remarcado la "falta de presupuesto" en ámbitos como Innovación e Industria, donde los recursos para conseguir este objetivo son fundamentales.

También ha criticado al Gobierno regional ante la "falta de incremento" en el capítulo de ingresos: "no se tocan los impuestos de los ricos, se ignora el proyecto de fondos europeos y ni siquiera se incrementan los ingresos por la vía del déficit", se ha quejado.

"No estamos ante un presupuesto social y no es un presupuesto por el empleo", ha lamentado el secretario general de CCOO de Cantabria, para quien regionalistas y socialistas "no han sido capaces de poner en primer lugar a las personas ni de canalizar los fondos europeos".

Precisamente, en relación al Plan Re-Activa Cantabria, el plan de fondos europeos, Sánchez ha considerado que "no tiene sentido que un plan para orientar el desarrollo y el bienestar de los próximos años se liquide sin participación de los agentes sociales".

"Carece de un eje vertebrado que aúne todas las propuestas de las consejerías en el marco de un proyecto de región", ha abundado el sindicalista.

Además, ha lamentado la modificación del Consejo Económico Social (CES) -órgano de asesoramiento y de consulta del Gobierno-, donde el Ejecutivo regional pretende "cambiar el modelo de participación", un cambio que "rompe con el modelo común de los CES de toda España", ha criticado Sánchez.

El secretario general ha criticado, por último, "la falta de transparencia del Gobierno" con la supresión del Consejo de Supervisión, "sin alternativa", del órgano de control del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF)