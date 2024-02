El dibujante cántabro Álvaro Martínez, Premio a Mejor Serie de cómic en el Festival de Angulema

El dibujante cántabro Álvaro Martínez Bueno, nacido en Torrelavega, se ha alzado con el Premio a Mejor Serie de cómic en el Festival de Angulema (Francia), “referencia mundial” del tebeo, por su trabajo en la serie de terror psicológico 'The nice house on the lake', creada junto al guionista americano James Tynion IV.

Se trata del premio “más prestigioso” para un autor de tebeos en territorio europeo; un galardón que se suma al Eisner obtenido en 2022, considerado el Oscar del cómic, y su posterior nominación en la categoría de Mejor Dibujante en la edición de 2023 en la San Diego Comic Con, gracias a la misma serie, publicada originalmente por la multinacional americana DC Comics, y exportada a decenas de países.

Es la tercera vez en la historia que un tebeo de comic americano ha ganado este galardón a mejor serie, y la segunda que lo hace uno realizado por un autor español. Además, tan solo otros dos títulos de DC Comics han ganado alguna vez un galardón en el festival (obras del calibre de Watchmen y V de Vendetta).

El comic de Martínez y Tynion IV ha sido el más vendido del año en Francia; fue seleccionado como obra destacada por la asociación de críticos del país, la ACBD; y ha sido galardonado durante el festival con otro premio: el otorgado en la categoría de Mejor Comic por el prestigioso foro BD Gest, dedicado a divulgación del cómic en Francia.

La serie 'The nice house on the lake' ha sido publicada originalmente bajo el sello Black Label de la firma americana DC Comics y editada en España por ECC, ha informado la agencia The Green Room.

Álvaro Martínez

El artista y dibujante Álvaro Martínez es autor en exclusiva para DC Comics desde hace varios años. Su estilo combina composiciones “con un increíble nivel de detalle y un asombroso nivel expresivo en sus personajes”.

Aplaudido también por su representación más clásica en el terreno de los superhéroes, sus lápices han dado vida a algunas de las imágenes más icónicas del cómic americano de los últimos años.

En su larga trayectoria como artista en DC Comics, ha ilustrado numerosos títulos, destacando series tan míticas como Batman, Detective Comics, Justice League Dark, Aquaman, Poison Ivy, Batman& Robin, Batman Eternal, Batman & Robin Eternal, Robin War, Grayson, Convergence: Booster Gold, Teen Titans y Nightmare Country, entre otras.

Es también conocido por su trabajo como portadista y dibujante regular en muchos títulos de Marvel Comics (Ultimate Comics: XMen, Cataclysm: Ultimate X-Men, Iron Man Annual), Valiant Entertainment (Harbinger, Archer & Armstrong), Image Comics (Department of Truth, Nocterra) y Boom! Studios (House of Slaughter, Wynd).

En la actualidad, continúa trabajando en 'The nice house on the lake', un libro del que el creador de la serie Lost y otros taquillazos de HBO, Damon Lindelof, ha llegado a destacar como “libro del año”.