Josep Carreras actuará el próximo 22 de abril en la explanada del monasterio de Santo Toribio de Liébana

El tenor Josep Carreras, que junto a Plácido Domingo y Luciano Pavarotti compone el grupo de ópera de los tres tenores, actuará el próximo 22 de abril en la explanada del monasterio de Santo Toribio de Liébana, reemplazando así la cita musical del Año Jubilar Lebaniego que en un principio tenía como protagonista al artista Andrea Bocelli y que, tal y como anunció el pasado lunes el consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, Javier López Marcano, finalmente se cayó de la programación.

El artista catalán estará acompañado de la soprano Sabina Puértolas y de la orquesta Andrés Segovia, dirigida por el maestro David Giménez y compuesta por 54 músicos, para ofrecer un concierto de canción napolitana, romanzas y dúos de Zarzuela y Ópera.

Las entradas se pondrán a la venta el martes 28 de marzo a las 10.00 horas en www.livenation.es y Ticketmaster.es. Adicionalmente, se realizará una preventa exclusiva en el Centro de Estudios Lebaniegos de Potes el lunes 27 de marzo.

Se trata de un evento organizado por el Gobierno de Cantabria en celebración del Año Jubilar Lebaniego 2023-2024 y su vía de peregrinación: Camino Lebaniego. El consejero de Turismo ha destacado este concierto como “una magnífica oportunidad para disfrutar de una música memorable que se sumará la magia del monasterio en un año muy especial para Cantabria”.

Sabina Puértolas es una de las sopranos españolas más internacionales, reconocida por su talento y entrega para unir perfección técnica e intensidad interpretativa y ponerlas al servicio de los grandes papeles del bel canto, la zarzuela y el repertorio de la ópera barroca, como Manon, Gilda (Rigoletto), Marie (La fille du régiment), Adina (L'elisir d'amore), Partenope y Rodelinda, Poppea (L'incoronazione di Poppea), Amina (La sonnambula) o Susanna (Le nozze di Figaro), en teatros como la Royal Opera House de Londres, el Real de Madrid, el Liceo de Barcelona, el Teatro Municipal de Santiago de Chile o la Ópera de Seattle.

Desde su debut en 2001 en el Teatro alla Scala de Milán, bajo la dirección del maestro Riccardo Muti, ha desarrollado una intensa carrera, dirigida por maestros como David Curtis, Christophe Rousset, Alain Guingal, Gianluca Capuano, Jesús López-Cobos, Paolo Arrivabeni, o Antonino Fogliani, entre muchos otros. París, Roma, Viena, Washington, Verona, Bruselas o Amsterdam han sido otros de los destinos en los que ha demostrado su dominio de las tablas, en roles como Fiorilla (Il Turco in Italia), Princesa Eudoxie (La Juive), Morgana (Alcina) o Despina (Così fan tutte). Una lista internacional a la que, esta temporada, se ha incorporado Nueva York, donde ha debutado en el mítico Carnegie Hall.

La Orquesta Andrés Segovia, por su parte, tiene como filosofía un nuevo concepto de orquesta de cámara que le permite abordar el repertorio de las formas y estilos más diversos, lo que hace que sea un reclamo para solistas y directores de primer nivel internacional.

Los precios de las entradas oscilarán entre los 48 euros más gastos en Platea y los 38 euros más gastos en grada. Los menores de 16 años deberán ir acompañado de un adulto responsable.

Josep Carreras

Nacido en Barcelona, Josep Carreras ocupa una posición privilegiada en el mundo de la música. El artista cursó los estudios musicales en su ciudad natal. Inició su carrera profesional el año 1970 en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona con las obras Nabucco y Lucrezia Borgia.

Son ya legendarios los conciertos de los tres Tenores ofrecidos por Josep Carreras y sus colegas Plácido Domingo y Luciano Pavarotti, seguidos por miles de millones de espectadores de todos los continentes creando un impacto sin precedentes en el mundo de la lírica.

Desde 1988, y junto a sus actividades profesionales, preside con extrema dedicación y entusiasmo la Fundación Internacional Josep Carreras para la Lucha contra la Leucemia establecida en Barcelona y con sedes en los Estados Unidos, Suiza y Alemania. Esta Fundación es actualmente, sin duda, una de sus más importantes prioridades.

Su meteórica carrera musical lo hizo debutar muy joven en los más grandes e importantes teatros y festivales del mundo, como: el Teatro alla Scala de Milán («Un Ballo in Maschera», 1975), el Metropolitan Opera House de Nueva York («Tosca», 1974), La Ópera de San Francisco («La Bohème», 1973), la Staatsoper de Viena («Rigoletto», 1974), La Royal Opera House de Londres («La Traviata», 1974), La Ópera de Munich («Tosca», 1974), La Ópera de Chicago («Un Ballo in Maschera», 1976), y los festivales de Salzburgo («Don Carlo», 1976), Aix en Provence («Roberto Devereux», 1977), Edimburgo («Requiem de Verdi», 1982), Verona («Carmen», 1984), etc.

Josep Carreras ha colaborado con los más prestigiosos directores de orquesta, tales como: Herbert von Karajan (con quien mantuvo una relación artística y personal de más de doce años que incluyó actuaciones en Salzburgo, Berlín y Viena), Claudio Abbado, Riccardo Muti, Lorin Maazel, Riccardo Chailly, Colin Davis, Giuseppe Sinopoli, James Levine, Carlo Maria Giulini, Leonard Bernstein y Zubin Metha. Además de directores de escena como: Franco Zeffirelli, Jean Pierre Ponnelle, Giorgio Strehler, Luigi Comencini, Harold Prince, etc.

Su repertorio se compone de más de 60 obras entre las cuales destacan: Andrea Chenier, La Bohème, Tosca, Werther, Don Carlo, Carmen, La Forza del Destino, I Pagliacci, L’Elisir d’Amore, Un Ballo in Maschera, etc.

Juntamente con la actividad operística cabe destacar los frecuentes recitales en salas tan prestigiosas como el Carnegie Hall y el Avery Fisher Hall de Nueva York; el Royal Festival Hall, el Barbican Hall y el Royal Albert Hall de Londres; la Salle Pleyel de París, los Musikverein y Konzerthaus de Viena, la Philharmonie de Berlín, los Suntory Hall y NHK Hall de Tokio, el Grosses Festspielhaus de Salzburgo, la Philharmonie y el Hercules Saal de Munich, el Palau de la Música de Barcelona, el Teatro Real de Madrid, la Accademia Santa Cecilia de Roma, etc. Su extensísimo repertorio en este campo agrupa más de 600 títulos de los más variados estilos abarcando desde la música barroca hasta la contemporánea.

Su extensa discografía incluye más de 150 grabaciones entre las que destacan 50 óperas completas, oratorios, recitales clásicos y también de música popular. Ha recibido numerosos discos de oro y platino alrededor del mundo.

Además, ha protagonizado varias filmaciones operísticas para Televisión, Cine y Vídeo, entre otras: La Bohème, I Lombardi, Andrea Chenier, Turandot, Carmen, Missa de Rèquiem de Verdi, Don Carlo, La Forza del Destino, Stiffelio, Fedora, Jerusalem, etc.

En el ámbito cinematográfico cabe destacar dos películas: Romanza Final, en la que Josep Carreras interpreta la vida de Julián Gayarre y A Life Story, un documental sobre su vida y carrera artística. Esta última fue nominada a Hollywood y galardonada en 1993 con el premio Emmy Internacional de la Academia de las Artes y las Ciencias de los Estados Unidos.

Reconocimientos

Ha sido condecorado con numerosos premios y distinciones, nacionales e internacionales, incluyendo el Gran Premio del Disco de la Academia de París, el Premio Luigi Illica, el Premio Grammy 1991 y el Premio Sir Lawrence Olivier por su interpretación de «Stiffelio» en la Royal Opera House Covent Garden. Es Kammersänger de la Staatsoper de Viena así como Miembro de Honor Vitalicio de este mismo Teatro, es Miembro de Honor de la Royal Academy of Music de Londres, ha recibido la Medalla de Oro del Spanish Institute de Nueva York, la Medalla de Oro de la Ciudad de Viena, la Medalla de Oro de Bellas Artes otorgada por Su Majestad el Rey de España, la Medalla de Oro de la Ciudad de Barcelona, la Medalla de Oro de la Generalitat de Catalunya, Medalla de Oro del Gran Teatre del Liceu y el Premio Príncipe de Asturias 1991. Es Presidente de Honor de la London Arts Orchestra, ha recibido entre otros el premio Albert Schweitzer Music Award 1996 y el Classical Brit Award 2009.

Es Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres y Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur de la République Française, Gran Croce di Cavaliere y Grande Ufficiale della Reppublica Italiana, Medalla de Honor de Baviera, Gran Orden del Mérito de la República de Austria, Cruz de Comendador de la Orden al Mérito de la República de Polonia, Comendador de la Medalla de Sahametrei del Gobierno Real de Camboya y Embajador de Buena Voluntad de la UNESCO. En el 2004 recibió la Cruz de Oro del Orden Civil de la Solidaridad Social entregada por Su Majestad la Reina, Doña Sofía, el Orden Nacional Steaua Romaniei (Etoile de la Roumanie) de Rumanía en grado de Gran Oficial y la Gran Cruz del Orden del Mérito de la República Federal de Alemania.

Ha recibido la distinción de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Barcelona, por las Universidades de Loughborough y Sheffield (Gran Bretaña), por la Universidad Mendeleyev de Moscú (Rusia), por la Universidad de Camerino (Italia), por la Universidad Napier de Edimburgo (Escocia), por la Universidad Rutgers (Estados Unidos), por la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la Universidad de Coimbra (Portugal) , por la Universidad de Música de Bucarest (Rumanía) , por la Universidad de Marburg (Alemania) por la Universidad de Pécs (Hungria), por la Universidad de Porto (Portugal) y, recientemente, ha recibido el Rectorado de Honor de la Universidad de Hyunghee en Korea.

Es Miembro de Honor de la European Society for Medicine, del Leukaemia Support Group, de la European Haematology Association y de la Sociedad Alemana de Oncología y Hematología Pediátrica. Asimismo, es Patrón de Honor de la European Society for Medical Oncology. Ha recibido la Medalla de Oro de la Sociedad Catalana de Trasplantes, el Diamond Tulip Award de la Fundación Stichting Day by Day de Holanda y el premio St. Boniface General Hospital Research Foundation 1996 International Award.

En 1992 asumió la Dirección Musical de los memorables Juegos Olímpicos celebrados en Barcelona.