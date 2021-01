La oposición apunta al consejero de Sanidad y le acusa de utilizar a Paloma Navas como "cabeza de turco"

El cese de la que ha sido hasta ahora directora general de Salud Pública de Cantabria ha provocado las primeras reacciones políticas desde la oposición. Y es que PP y Ciudadanos han exigido al consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez (PSOE), que comparezca de manera "urgente" en el Parlamento para explicar los motivos que le han llevado a tomar esta decisión, que se ha hecho efectiva este jueves en Consejo de Gobierno extraordinario, e incluso han llegado a pedir su destitución al frente de este departamento.

El cese de Paloma Navas: una técnica sanitaria en el avispero de la política cántabra

Sin comparecencia pública y mediante una nota de prensa que no aclara las razones del relevo de Paloma Navas, el titular de Sanidad se ha limitado a agradecer la labor de su número dos saliente y a presentar a su sustituto: el epidemiólogo austriaco Reinhard Wallmann, del Servicio Cántabro de Salud.

Pese a que en el comunicado Rodríguez alardea de que la "transparencia informativa" marcará "la nueva etapa" de su departamento, la falta de respuesta oficial para un cese enmarcado en la polémica por los retrasos en la campaña de vacunación han llevado a los partidos de la oposición a pedir explicaciones y a cuestionar tanto su gestión como la del presidente, Miguel Ángel Revilla.

Y es que para estas formaciones, Navas es "una cabeza de turco". "Alguien tenía que pagar el ridículo y el desastre del plan de vacunación que sufrimos los cántabros y le ha tocado a Paloma Navas", ha manifestado el portavoz de Ciudadanos, Félix Álvarez. "El cese de Navas es una maniobra de distracción para eximir de culpa al consejero y a Revilla", ha asegurado el diputado del PP César Pascual, apuntando al líder del Ejecutivo como "responsable último de la gestión de la pandemia".

"¿Es el momento de destituir a la directora general de Salud Pública con la tercera ola a las puertas, cuando además, en palabras del consejero, Navas y su equipo han hecho un trabajo excelente?", se ha preguntado Pascual.

"En mitad de una pandemia, con la tercera ola creciendo, en medio de un caos de vacunación como se ha demostrado, destituir a la responsable de contener la pandemia, y según el consejero muy bien, no parece lo más oportuno", ha afirmado el representante popular, quien ha concluido pidiendo el cese del titular de Sanidad.

"A Revilla no le queda más salida digna que cesar al consejero, y dejar de taparse las vergüenzas y distraer la atención para no asumir responsabilidades”, ha sentenciado.

Por su parte, el portavoz del partido naranja ha opinado que "no es creíble" que el consejero no estuviese al tanto del plan de vacunación y que "le cogiera por sorpresa este desastre". "Seguramente se pueden hacer peor las cosas, pero me cuesta mucho imaginarme cómo", ha enfatizado Felisuco, para quien "no hay plan ni coordinación" entre Salud Pública, que tiene que diseñar la estrategia de vacunación, y el Servicio Cántabro de Salud (SCS), que es el organismo encargado de ejecutar este plan.

"Y el verdadero responsable es el consejero", ha apuntado Álvarez, quien se ha preguntado si el titular de Sanidad "seguirá apagando el teléfono a partir de las 8 de la tarde mientras acicala su jardín, al tiempo que los cántabros sufrimos su intolerable incompetencia".

"Incapacidad de la Consejería"

"No tienen vergüenza y para taparse se cargan lo primero que tienen a mano cuando son ellos los que, si no saben, que está claro que no, deberían irse a su casa y dejar sitio a auténticos profesionales", ha aseverado el portavoz de Cs, que también ha puesto en evidencia que tanto el bipartito PRC-PSOE como la Consejería de Sanidad "funcionan a toque de repercusión mediática". "Han hecho el mayor de los ridículos a nivel nacional en algo tan fundamental, básico e importante como poner las vacunas a nuestras personas más vulnerables y al personal sanitario", ha incidido.

"Queda otra vez al desnudo la incapacidad de la Consejería de Sanidad con la soberbia e incompetencia de su consejero", ha remarcado Álvarez, concluyendo que no van a tolerar que "su falta de control y de coordinación entre todos los departamentos sanitarios ponga en peligro el plan de vacunación".

Por otro lado, el representante de Vox, Cristóbal Palacio, también ha valorado el cese de Navas a través de un comunicado en el que ha criticado que en plena pandemia el Gobierno destituya "a técnicos sanitarios y no a políticos". El portavoz del partido de extrema derecha ha calificado de "inoportunas" las destituciones y ha censurado la "improvisación" de la Consejería.

Asimismo, Izquierda Unida, formación extraparlamentaria, se ha preguntado por los motivos que llevan al titular de Sanidad a "ocultar los motivos de los ceses" si "tiene el objetivo de ser más transparente".

"Ni siquiera han convocado la rueda de prensa habitual tras el consejo de Gobierno", una cita semanal en la que el portavoz y vicepresidente, Pablo Zuloaga, da cuenta a la población de los acuerdos tomados.

El coordinador general de IU en Cantabria, Israel Ruiz Salmón, ha subrayado que "cuanto más retrasen las explicaciones, más inquietud y desasosiego trasladarán a la gente, que espera, ahora más que nunca, a políticos responsables que permitan desarrollar con éxito la campaña de vacunación sin cargar las tintas sobre el personal sanitario, como se han visto tentados desde la esfera del Gobierno".

“Pareciera que, en esta reestructuración, quien debería haberse quedado fuera es el propio consejero de Sanidad, no solo por su evidente falta de mando racional y coherente, sino por lo que, a todas luces, parece eliminar a la parte de la consejería que más apostaba por priorizar la salud en lugar de la economía, como sostiene Revilla con el silencio cómplice de Zuloaga”, ha expuesto. "No puede haber economía sin salud y tenemos un gobierno que no lo tiene claro", ha sentenciado Ruiz Salmón.