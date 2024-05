UGT ve posible llegar este martes a un acuerdo con el Gobierno sobre la reforma del subsidio por desempleo

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ve posible llegar a un acuerdo con el Gobierno central “durante el día de hoy”, martes 7 de mayo, sobre la reforma del subsidio por desempleo, y cree que si la patronal no se suma al mismo será “por razones políticas” porque, a su juicio, el contenido “favorece” al país y a las empresas.

“Yo creo que vamos a llegar a un acuerdo con el Gobierno durante el día de hoy, creo que sería una gran noticia. Todo está en marcha para poder llegar a un acuerdo. No sé si va a estar la CEOE o no, desde luego si no está la CEOE será por razones políticas, no será por el contenido”, ha trasladado Álvarez este martes en el Foro Ser en Santander.

A su juicio, el contenido de dicho acuerdo “favorece al país y también a las empresas”, dado que recoge la “protección” y la “recolocación” de las personas que están en el desempleo.

Según ha señalado, “España no puede pensar que con un 10% o un 12% de desempleo ha llegado al pleno empleo”, por lo tanto, en su opinión, en estos momentos lo que hace falta es orientar a las personas que están en el desempleo, formarlas y ponerlas “en condiciones” para optar a uno de esos empleos.

El secretario de general de UGT ha destacado que el objetivo fundamental del acuerdo es “proteger” a las personas de más de 52 años, manteniendo el 125% de alta en la Seguridad Social, que prevé compatibilizar subsidios con empleos.

“El SMI ha subido tanto en el país que en el caso de los mayores de 52 años y las bases de cotización no es tan sencillo encontrar un puesto de trabajo”, ha señalado Álvarez, que ha abogado por encontrar “fórmulas” que permitan encontrar empleo a las personas que llevan más tiempo en el desempleo y que ahora también tiene un “cierto riesgo de que sea más crónico”, en la medida en que “hay menos personas con un contrato temporal”.

Asimismo, ha subrayado que el acuerdo es “múltiple, variado” y “va a extender el subsidio agrario al conjunto del país”, lo que va a permitir “ir asentando” población en las zonas más despobladas del país.

En este sentido, ha apuntado que hay “mucha menos Andalucía vaciada” de que lo que hay en “las Castillas” o en otras zonas del país debido a “esa posibilidad de que las personas que trabajan en las tareas agrarias puedan sumar más de una cosecha y, a la vez, puedan contar con un subsidio que les permita, efectivamente, mantenerse”.

“La agricultura, la ganadería, tiene que ser un instrumento de fijación de personas en el territorio y creo que este acuerdo también va a ir en la buena dirección”, ha dicho.