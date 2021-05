El Pleno debate mañana sobre las enmiendas a Ley de Memoria Histórica, helipuerto de Valdecilla e incendios forestales

SANTANDER, 9 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Parlamento de Cantabria debatirá este lunes, 10 de mayo, las tres enmiendas a la totalidad de la oposición (PP, Cs y Vox) a la totalidad al proyecto de Ley de Memoria Histórica y abordará otros asuntos como el futuro helipuerto de Valdecilla y el contrato de las ambulancias; el conflicto del lobo, y los recursos económicos para los incendios forestales.

Este lunes la sesión comenzará a las 9.00 horas y está previsto que dure mañana y tarde, con un orden del día de 29 puntos, aunque varios agrupados a efectos de debate.

En total, se debatirán las tres enmiendas a la totalidad de la oposición a la Ley de Memoria Histórica; dos mociones; tres proposiciones no de ley, una interpelación y veinte preguntas agrupadas en cuatro bloques.

De los 29 puntos del orden del día, 19 han sido planteados por el grupo mixto-Vox; ocho por el PP, y dos por Cs, según ha informado en un comunicado el Parlamento de Cantabria.

La sesión se iniciará con el debate y votación de las enmiendas a la totalidad y, a continuación, se debatirá una moción de Vox que busca que el Parlamento inste al Gobierno de Cantabria a prever en el PLENERCAN 2021-2030 la futura determinación de concesiones de explotación de eólica marina flotante por parte del Gobierno de España.

Después, llegará el debate de una moción del PP, que propone rechazar la propuesta de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, de introducir el lobo en el Listado de Especies Silvestres en régimen de Protección Especial (LESPRE).

En la iniciativa, los 'populares' también proponen instar al Gobierno de Cantabria a realizar "todas las medidas administrativas posibles" y a emprender "todas las acciones judiciales" contra las decisiones de todos los órganos de la Administración del Estado para conseguir revertir la situación del lobo a su previa inclusión en el LESPRE.

A continuación se debatirán tres proposiciones no de ley. La primera, una iniciativa de Cs para aumentar los recursos económicos en extinción de incendios forestales en los próximos Presupuestos de Cantabria y adoptar alternativas de prevención, que se sumen a las que ya se emplean, como el fomento del ganado ovino y caprino o el uso de drones para la vigilancia de los montes.

La segunda, del grupo mixto-Vox, pide agilizar la construcción de un helipuerto en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla e incluir un soporte vital avanzado en los municipios de Potes, San Vicente de la Barquera, Ruente, Bárcena de Pie de Concha, Corvera de Toranzo, Liérganes y Ramales de la Victoria.

También llama a iniciar el proceso de contratación de un helicóptero para transporte sanitario urgente con asistencia medicalizada las 24 horas del día que preste sus servicios "en cualquier lugar deCantabria y ante cualquier supuesto urgencia médica", a disposición del Servicio Cántabro de Salud.

La tercera proposición no de ley, presentada por el PP, pide adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para que los empresarios hosteleros y turísticos que todavía no han recibido las ayudas del Cheque de Urgencia por no estar inscritos en el Registro General deEmpresas Turísticas de Cantabria o en el Registro de Guías Turísticos puedan percibirlas de manera urgente.

CONTROL AL GOBIERNO

Y ya en el apartado de control al Gobierno, Vox interpelará al Ejecutivo sobre los criterios del Gobierno de Cantabria y Sodercan para participar en el proyecto 'CyberHut' diseñado por Astroland.

El Pleno finalizará con veinte preguntas agrupadas en cuatro bloques. Así, el diputado del PP, César Pascual, preguntará al Gobierno por los ciberincidentes producidos el año pasado en los sistemas informáticos de la Consejería de Sanidad y del Servicio Cántabro de Salud.

Y para finalizar, Vox cuestionará al Ejecutivo sobre el coste del suplemento comercial realizado en un medio de comunicación; por el contrato de consultoría y asesoramiento de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, y sobre el servicio de transporte sanitario en Arenas de Iguña.