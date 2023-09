Santander no implantará una Zona de Bajas Emisiones “si no es necesario”

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha afirmado este jueves que la ciudad no implantará Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) “si no es necesario” y que serán los sensores que se van a instalar los que determinarán las medidas a adoptar.

A preguntas de la prensa, Igual ha señalado que “nunca” el Ayuntamiento va a actuar al respecto “sin tener los datos, por capricho”, y si éstos “son buenos”, podría no implantarse la ZBE.

En este sentido, la regidora ha asegurado que la Ley del Cambio Climático y Transición Energética establece que estas zonas deben establecerse “si es necesario, si hay zonas saturadas”.

“Entonces tendremos que ver si en Santander hay zonas saturadas. Si las hay, tendremos que ver en qué grado están saturadas para tomar medidas”, ha explicado, apuntando que “la más drástica, que no lo tenemos previsto, sería prohibir la circulación, o tráfico restringido o limitaciones de velocidad u horarios. Pero para eso, primero tendremos que medir”.

Igual ha subrayado que sería “irresponsable salir diciendo 'en Santander aquí está saturado. Y ¿por qué está saturado? Ah, no sabemos. Porque nos parece; porque yo cuando voy veo bastantes coches. ¿Pero a qué hora vas?, pues cuando me cuadra'”. “Eso no es serio”, ha remarcado.

La alcaldesa ha explicado que el Ayuntamiento ya tiene la hoja de ruta marcada sobre el proceso para las ZBE y ha obtenido una subvención de fondos europeos para instalar los sensores que determinarán “el estado actual para poder delimitar si en Santander tiene o no tiene que haber esa Zona de Bajas Emisiones”.

En este punto, ha recordado que en la ciudad ya se han acometido “muchas medidas” para paliar el tráfico en algunos lugares, como las zonas 30, o las zonas peatonales y semipeatonales, “con lo cual, venimos trabajando”.

Pero para delimitar una zona concreta donde haya que restringir el tráfico, “primero tendrán que venir los datos que nos determinen cuál es la zona”, ha reiterado.

En relación a los sensores, ha explicado que primero habrá que instalarlos y testarlos, y cuando se obtengan los resultados, “pondremos un plazo para poder valorar y para después actuar”.

Al respecto, alcaldesa ha remarcado que “nunca el Ayuntamiento de Santander va a hacer nada sin tener los datos; nunca lo vamos a hacer por capricho, sin ningún criterio que se pueda explicar, pues para conocer y delimitar tenemos que medir primero”.

Igual se ha pronunciado así a preguntas de la prensa antes de participar en el acto de colocación de la placa dedicada a Vital Alsar en la ruta Ilustres Santander en el colegio La Salle.