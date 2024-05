La Guardia Civil investiga el segundo ataque homófobo con amenazas en cinco meses a una pareja gay de Granada

Una pareja gay de Granada ha vuelto a ser víctima de un ataque homófobo. Después de sufrir una pintada serófoba la pasada Navidad –aversión a personas seropositivas con VIH–, han recibido una carta en la que les amenazan directamente junto con una foto suya en la que aparece dibujado un punto de mira, como el que tendría un arma de fuego.

Los hechos ocurrieron la pasada semana en el municipio de Albolote y ya han sido denunciados ante la Guardia Civil como un posible delito de odio y amenazas. El consistorio local condena lo sucedido y respalda a sus vecinos.

“Hola, vecinos. No nos hemos olvidado de vosotros. Pronto tendréis noticias”, es la frase amenazante que Javier y su pareja han recibido en el buzón de su casa. Junto a esta, aparece una imagen personal de ambos en la que sus agresores han decidido dibujar un punto de mira, intentando amedrentarles al señalarles como un objetivo. Algo que, además, apela directamente a la pintada que sufrieron en su propio domicilio a finales del año pasado.

Porque este matrimonio ya denunció una pintada homófoba y serófoba contra ellos en la pared de la vivienda de Albolote en la que viven. En aquella ocasión, les escribieron “fuera maricas VIH no os queremos”, motivo por el que cursaron una denuncia ante la Guardia Civil que hasta la fecha no ha conseguido dar con los presuntos agresores. Ya entonces, Javier Escudero y su pareja, que trabajan como sanitarios, denunciaron sentirse perseguidos y aislados por parte de unos vecinos con los que no tienen relación, pero de los que se sienten señalados. No obstante, uno de ellos sí les ayudó a borrar la pintada en Navidad.

“Suponemos una amenaza para nuestros vecinos”

Ahora, han decidido ampliar la denuncia que ya pusieron ante la Guardia Civil por un delito de odio, añadiendo las amenazas que han recibido en esta carta. “Pensaba que si me iba a una urbanización de lujo estaríamos protegidos, pero resulta que vive gente de ultraderecha y del Opus y claro para ellos suponemos una amenaza. Estoy seguro de que lo hacen para amedrentar porque ya nosotros no nos relacionamos con nadie”, asegura Javier a este medio, aunque en todo caso dice que ellos están “bien”. “Nosotros no tenemos relación con ningún vecino. Tenemos un terrorista en nuestro barrio”.

“Queremos ponerlo en conocimiento para hacer una llamada de atención a las autoridades sobre la desprotección que tenemos las personas simplemente por tener una orientación sexual diferente”, explica. “Nosotros somos sanitarios. Ciudadanos normales como cualquier otro que pagamos nuestros impuestos”.

En la misma línea, la plataforma Granada Visible ha denunciado públicamente la persecución de la que están siendo víctima estos vecinos de Albolote, oriundos de Mallorca, que se mudaron hace unos meses a Granada. “Como en la anterior ocasión, condenamos rotundamente este lamentable suceso y reiteramos que esto es consecuencia directa de los discursos de odio promovidos por la extrema derecha desde las instituciones, los medios de comunicación y las redes sociales”, señalan desde Granada Visible.

“Denunciamos la inacción de las instituciones y de las Fuerzas y Cuerpos de ”Seguridad“ del Estado tras la denuncia puesta en la anterior ocasión. ¿Qué más hace falta para actuar y defender a las víctimas? ¿A qué esperan? Exigimos al Ayuntamiento de Albolote, a su alcalde y a las autoridades del municipio que dejen de mirar para otro lado. Nuestras vidas importan”. Preguntas que han llevado a este matrimonio a no callarse y a denunciar públicamente su situación para que no quede en un segundo plano.

Precisamente, el Ayuntamiento de Albolote, que ya fue criticado por no pronunciarse directamente en Navidad, salvo porque su alcalde Salustiano Ureña expresó a este medio que ese tipo de comportamientos “no tienen cabida en nuestra sociedad”, en esta ocasión sí ha sido más tajante. La Concejalía de Igualdad apoya a sus vecinos y muestra su “repulsa” y “condena” ante los actos que han sufrido.

La edil del área, Eugenia Rodríguez, afirma que “la igualdad, el respeto y la lucha por la libertad son valores que conforman nuestra vida” y que, por ello, “estas conductas discriminatorias y de odio intolerante merecen nuestro más firme rechazo además de las consecuencias penales”. Al respecto, la pareja ha agradecido “todos los mensajes” de apoyo que han recibido desde que trascendió este nuevo ataque.