Una pareja gay de Granada denuncia una pintada homófoba en la pared de su casa

Dos vecinos de Albolote (Granada) han sido víctimas de un presunto delito de odio por una pintada que apareció en uno de los muros de su vivienda el pasado 28 de diciembre. Javier y su pareja se encontraron cómo en la fachada alguien había escrito un mensaje homófobo contra ellos por pertenecer al colectivo LGTBIQ+. Hechos por los que han presentado una denuncia ante la Guardia Civil.

Lo que deberían haber sido unas fechas navideñas normales, se han convertido en unos días amargos para Javier y su pareja. Ambos, mallorquines residiendo en Granada, han sido víctimas de un presunto delito de odio contra el colectivo LTGBIQ+ al encontrarse cómo en su propia vivienda una o varias personas decidieron señalarles por ser gais, hasta el punto de amenazarles con que se tenían que marchar de Albolote, el municipio granadino en el que está su domicilio.

En concreto, el agresor o agresores escribieron el pasado 28 de diciembre en uno de los muros de su vivienda “fuera maricas VIH no os queremos”, en un claro mensaje de odio contra el colectivo al que pertenecen. Una pintada por la que interpusieron una denuncia ante la Guardia Civil al día siguiente recogida dentro del protocolo de atención a las víctimas de este tipo de delitos.

Por lo que se recoge del atestado, al que ha tenido acceso este medio, se desconoce la autoría de las pintadas y las víctimas afirman que es la primera vez que han sido víctimas de un ataque homófobo de este tipo en su vivienda. En todo caso, la Guardia Civil investiga los hechos como un presunto delito de odio por la condición sexual de Javier y su pareja.

En declaraciones a elDiario.es Andalucía, Javier cuenta que uno de sus vecinos les ayudó a borrar la pintada y que desde lo sucedido se sienten “señalados”. “Deseamos que sea algo aislado. No tenemos miedo, pero cada vez que llegamos a casa o salimos, miramos de nuevo la pared por si ha vuelto a pasar algo o nos asomamos de vez en cuando para ver si vemos a alguien extraño”, relata este vecino al antes de afirmar no haber vivido nunca episodios similares.

“Discursos de odio contra el colectivo”

Unos hechos por los que han recibido el apoyo de la asociación Granada Visible. Esta organización LGTBIQ+ condena “rotundamente los hechos” y afirma que es “consecuencia directa de los discursos de odio hacia nuestro colectivo promovidos por la extrema derecha, ya sea desde las instituciones, los medios de comunicación o las redes sociales, con el amparo o defensa por parte de la derecha tradicional”.

Por otra parte, lamentan que se haya producido un silencio institucional y que el Consistorio de Albolote (gobernado por el Partido Popular) no se haya pronunciado en defensa de estos vecinos del municipio. No obstante, Javier explica que un empleado del Ayuntamiento sí se acercó a su vivienda a conocer qué había ocurrido y que dos ediles de la oposición le han dado su respaldo. En todo caso, Salustiano Ureña, alcalde de Albolote, en declaraciones a este medio sí condena lo sucedido: “Algo así no debe tener cabida en nuestra sociedad”.

Sobre lo ocurrido, en Granada Visible son tajantes contra los agresores que han perpetrado las pintadas: “Sus técnicas de intimidación para expulsarnos de nuestras casas y territorios, si somos personas LGBTIAQ+ visibles, no obtendrán ninguna satisfacción. Estamos organizadas, somos una comunidad solidaria y fuerte, no vamos a rendirnos en nuestra lucha por un mundo más habitable y justo para nuestro colectivo”.