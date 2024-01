Sexo 'X indefinido': la Policía inscribe a la primera persona extranjera no binaria

Andrea Speck ya es oficialmente una persona con su sexo como 'X indefinido' en el Registro Central de la Extranjería, como había dictaminado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que podría servir de acicate para romper el sistema binario de género en nuestro país. Con esa inscripción, la Policía Nacional está cumpliendo con lo que ha dicho la Justicia y, a su juicio, “crea una ciudadanía no-binaria en el Estado español”, apunta Speck. En todo caso, yendo más allá, plantea al Ministerio del Interior que no es posible que otras personas soliciten su inscripción como no-binarias si “esa opción no existe en el modelo a presentar”, una cuestión que no logran aclarar a este periódico desde la Policía.

Se refiere Andrea Speck a que todavía no ha cambiado el modelo EX_15 que sirve para solicitar el NIE o cualquier certificado de residencia y que sigue con las dos opciones “hombre” y “mujer” en un campo obligatorio, como se puede comprobar aquí. Desde el Ministerio del Interior aseguraron en su momento que la inscripción con la 'X' se iba a habilitar para personas que lo tienen reconocido en su país. Pese a que ha cambiado el software para hacerlo posible, puesto que no se hubiera podido inscribir así a Andrea, esa opción no está abierta a la ciudadanía.

De hecho, el oficio que determina definitivamente la identidad sexogenérica oficial de acuerdo a la sentencia del TSJA indica que el área de informática de la Dirección General de Policía ha realizado “el desarrollo técnico necesario” para el cambio y “se ha procedido a modificar la inscripción de Andrea Speck”.

Fuentes de la Policía Nacional indican a este periódico que desde el servicio jurídico de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras informan de que “esa tercera casilla 'indefinido' ya está habilitada y se ha modificado en cumplimiento de la sentencia”. Speck insiste en que la opción no está habilitada y se pregunta “cómo una persona puede solicitar ser inscrita como 'indefinido' si esta opción no existe en el modelo que hay que presentar”. “¿Cómo puede saber que esta opción existe?”, se repite.

Rectificar datos en las administraciones

Al margen de ello, Speck y su abogada, Olga Burgos, están en el siguiente punto, esto es, exigir de las otras administraciones públicas que rectifiquen sus datos personales relativos a su identidad de género. Como recuerda a este periódico, la Agencia Tributaria le tiene como hombre, así como el padrón de habitantes de Sevilla, mientras que la Seguridad Social, el SEPE y el Servicio Andaluz de Empleo le tienen como mujer.

Cabe recordar que Andrea Speck llevaba años de litigio desde que solo podía quedar registrado como hombre o mujer en el Registro Central de Extranjeros de países de la Unión Europea. El TSJA había considerado que la pretensión de Speck era “legítima” y “plenamente asumible” por la Administración, ya que figuraba como “indeterminado” en su pasaporte o, desde 2019, en el registro del Servicio Andaluz de Salud, en virtud de ley trans andaluza, aprobada cinco años antes.

La “ausencia de regulación legal” del caso a nivel estatal había hecho que un juzgado de Sevilla desestimara el recurso de Speck en primera instancia, en julio de 2019. Previos y en vano fueron sus intentos contra la resolución del Director General de la Policía de diciembre de 2018, que desestimó el recurso de alzada formulado contra el acuerdo de desestimación presunta por silencio administrativo de su solicitud.

La Ley Trans aprobada en febrero renunció a incorporar el reconocimiento de las personas no binarias. Fue una “decepción” para Andrea Speck, según dijo en una entrevista con elDiario.es Andalucía, pero quiere que sirva de acicate para una mayor igualdad y ha dado pie a un movimiento que no deja lugar a dudas de sus pretensiones: '¡Tercera Opción Ya!'. O lo que es lo mismo: abrir una tercera opción para romper el sistema binario de género. “Es importante abrir la mente”, resume.