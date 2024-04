Andalucía incluirá nuevas variables de género en sus formularios: “masculino”, “femenino”, “otros” y “no me representa”

La Junta de Andalucía va a empezar a incluir en sus formularios administrativos una nueva variable relativa al género, la denominada 'tercera casilla'. Pero no serán tres sino cuatro ya que, además de género “femenino” y “masculino”, se incluirá una casilla “otros” y otra que indique “no me representa ninguna opción recogida en el campo sexo”, cuya cumplimentación será de carácter voluntario para aquellas personas que no se sientan identificadas con la variable sexo que se recoge en el DNI.

Según avanzan a elDiario.es Andalucía fuentes de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, los formularios mantendrán la casilla de la variable sexo (“Hombre” / “Mujer”) puesto que “la Administración debe dar cuenta de ello estadísticamente y cumplir la normativa al respecto”, dicen las fuentes, que aclaran que “en el propio Plan de Igualdad Estatal se recoge que las administraciones tienen la obligación” de recopilar esa información técnica.

Cabe recordar a ese respecto que hace unas fechas este periódico informó de que el Gobierno España habilitaría la tercera casilla de sexo indefinido para personas no binarias en la documentación de extranjeros. La decisión rompió con el binarismo en la administración del Estado, que hasta ahora solo contempla las opciones 'hombre' o 'mujer', tras la victoria judicial de Andrea Speck, la primera persona migrante inscrita en España con género 'indeterminado'.

Campos de carácter general comunes a todos los formularios

Desde la administración de la Junta, consultada por este periódico respecto a las consecuencias de estas novedades en los formularios a cumplimentar en Andalucía, aseguran ser “conscientes” de los mandatos legales en la materia. Por ejemplo, el artículo 47 de la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía, que recoge obligaciones específicas para la administración andaluza: “La Administración de la Junta de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, deberá adoptar las medidas necesarias para que los documentos administrativos sean adecuados a la diversidad sexogenérica de las personas LGTBI y a la heterogeneidad del hecho familiar”.

Por otra parte, las fuentes explican que, para cumplir con los requisitos exigidos por la Agencia de Protección de Datos cuando se rellene esa 'tercera casilla', “la persona tendrá que dar su consentimiento expreso para que la Administración pueda procesar estos datos”. El regulador de la privacidad, recientemente, vetaba esa casilla en formularios públicos donde no fuera necesaria al considerar que recabar esa información “puede ser incluso contraproducente” para las personas no binarias por “riesgos de discriminación” y terminó sancionando al Gobierno de Canarias. “Lo que no se ve o no se nombra no existe”, dice desde las islas un integrante de la asociación Libertrans.

Desde la Consejería explican que ya tienen el visto bueno del Delegado de Protección de Datos y que ya están aplicando las nuevas directrices en los formularios que se vayan tramitando, asegurando que la inclusión de las nuevas casillas se hará extensiva a todos los formularios administrativos de la Junta de Andalucía. “Los requerimientos específicos lógicamente los establece el órgano directivo competente en ese procedimiento y que es quien confecciona el formulario pero los campos de carácter general son comunes a todos los formularios que aprueben todos los órganos directivos de la Junta de Andalucía”, indican las fuentes.

Nuevo criterio

La Junta de Andalucía ya había estudiado la posibilidad de modificar los formularios de la Administración para incluir a personas no binarias e intersexuales, haciendo así que la variable sexo no se ciñera al binomio hombre/mujer, como informó este periódico. El pasado verano, de hecho, la administración autonómica se escudaba en dos leyes de igualdad derogadas para no generalizar la tercera casilla del sexo en sus formularios, según una información facilitada a este periódico por el Portal de Transparencia.

Pero parece que, tras su estudio, la Junta abordará de lleno el cambio en los formularios. El empeño de Andrea peck, una persona no binaria residente en Sevilla que llevaba desde 2019 en litigio con la administración porque su pasaporte alemán constaba ya con sexo indefinido, no así en España, no solo hizo que se resolviera su caso concreto sino que provocó una transformación administrativa para todo el país cuyo guante recoge ahora la Junta de Andalucía con este novedoso anuncio. El Ministerio de Migraciones, a raíz de la sentencia, decidió modificar los 24 modelos oficiales para que los procedimientos incorporen esa tercera opción.

“Va a ser un camino largo romper el binarismo de todas las administraciones”, reflexionaba Speck al respecto. “Esto nunca ha sido solo sobre mí. Nosotres, las personas no binarias, existimos, y tenemos derecho a ser reconocides legalmente”, dijo Speck, de 58 años, que celebraba que su caso sirviera para empezar a “romper el sistema binario de género” en nuestro país.