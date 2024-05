Toneladas de radiografías del Archivo del Hospital Valdecilla fueron recicladas en Alemania y la plata obtenida se la quedó el gestor privado

A más de 300.000 euros ascendió el rendimiento económico obtenido por la empresa Traza, que gestiona el servicio privatizado del Archivo del Hospital Valdecilla, tras vender nada más hacerse cargo del contol del área la plata obtenida de toneladas de radiografías que fueron puestas a la venta en el mercado de metales preciosos de Londres.

Del total obtenido, 338.355 euros, una tercera parte (116.916 euros) hubo de ser destinado al pago del transporte del material desechado a Alemania, en donde una empresa contratada al efecto se encargó del reciclado de las placas, la extracción de las sales de plata utilizadas para la emulsión y la venta del resultado en London Fix, uno de los mercados internacionales más importantes con cotizaciones diarias de metales preciosos. La cantidad resultante, 221.439 euros, fue el beneficio completo obtenido por Traza, sin que el hospital o el Servicio Cántabro de Salud vieran un euro del mismo.

Según ha podido saber elDiario.es, nadie en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Santander ni en el Servicio Cántabro de Salud durante el Gobierno de Ignacio Diego (PP), entre 2011 y 2014, mostró un interés continuado por el destino de este patrimonio público, que fue capitalizado por la empresa contratista.

Traza es una empresa de la compañía Siec, que, junto a Serveo (antes Ferrovial Servicios), configura Smart Hospital Cantabria, adjudicataria del contrato público-privado por el cual empezaron a gestionar una docena de servicios no sanitarios del centro sanitario durante la etapa de Diego al frente del Gobierno cántabro y con María José Sáenz de Buruaga, actual presidenta de Cantabria, como consejera de Sanidad; y César Pascual, actual consejero de Salud, como director-gerente del Hospital Valdecilla.

La privatización de los servicios no sanitarios del hospital (transporte, archivo, catering, limpieza y hasta una treintena de tareas) generó la subcontratación o creación de empresas específicas a una determinada atribución. Siec, en este sentido, asumió la gestión del Archivo, que acometía en aquel entonces una profunda renovación técnica, sobre todo en términos de digitalización. Las viejas placas que ya no tenían uso clínico fueron de este modo destruidas no sin antes extraer de ellas las sales de plata de la emulsión y venderla. Esto ocurrió sobre todo en 2015 y 2016. ¿De quién eran las radiografías y quién tenía derecho al producto extraído? ¿Del hospital o del contratista? Según lo ocurrido, y ante la falta de interés del hospital, fuera de quien fuera, lo que está claro es que acabó en las cuentas de Traza.

Tan solo hubo un tímido intento, del que haya constancia, de que el hospital se interesara por lo que estaba ocurriendo y se produjo a principios de 2018 cuando el Servicio Cántabro de Salud reclamó la gestión de las radiografías, pero no se insistió y lo que en la práctica ocurrió, según ha sabido este medio, es que se mantuvo un acuerdo tácito entre el Servicio de Admisión y Archivo con la empresa Traza para que esta lo asumiera como propio como compensación por trabajos de custodia, selección y escaneo del material radiológico que se estaba digitalizando.

Kampshoff, el intermediario

Para extraer la plata de viejas radiografías se requería la intermediación de una empresa especializada en este tipo de tratamientos. La empresa con la que Traza llegó a un acuerdo para el reciclado y el reparto de beneficio, según la documentación consultada por elDiario.es, fue Filmrecycling W. Kampshoff Gmbh, radicada en Alemania. Entre las condiciones del acuerdo alcanzado en 2015 se establecía una serie de costes fijos: 1.850 euros por la recogida en camión; 550 euros por el tratamiento de las radiografías analógicas y otros 850 euros por el de las digitales; y 200 euros por clasificar y separar radiografías de cada lote.

El 95% de la plata obtenida debía ser ingresada en la cuenta de Traza con carácter inmediato. Una vez se conociera los resultados de los análisis y de la recuperación, Traza podía ordenar en cualquier momento la venta de la plata obtenida, según la cotización marcada por London Fix. Traza recibiría el pago inmediato, que facturaría en tres días.

Según los cálculos que se hicieron, por cada kilogramo de radiografía analógica se obtenían 6,5 gramos de plata; mientras el kilo de radiografía digital permitía extraer 2,5 gramos de plata. La compraventa de la plata y la liquidación de los beneficios entre las partes generó un intercambio de comunicaciones en la que se expresaban procedimientos y discrepancias, así como un rosario de facturas a medida que se iban liquidando los envíos.

Miguel Sanfélix

Traza está compuesta por Siec y también, al 49%, por el empresario Miguel Sanfélix García, que es administrador único de la empresa Out-Log. Dicho empresario fue detenido e investigado en 2018 por una serie de cobros indebidos en la que se conoció como Operación Oswaldos, vinculada a las contrataciones del Hospital General de Valencia.

El Consorcio del Hospital General Universitario de Valencia inició un proceso de recuperación del dinero presuntamente saqueado por la trama de la familia Blasco -el exconseller del PP Rafael Blasco, quien llegó a ingresar en prisión, y su sobrino, el exgerente del consorcio hospitalario Sergio Blasco- en paralelo a las investigaciones que seguían desde hacía años los juzgados de Instrucción 6 y 21 de Valencia.

El consorcio del Hospital General reclamaba 876.297,71 euros por cobros indebidos a Out-Log SL, de Miguel Sanfélix. Según las informaciones publicadas entonces, Out-Log SL habría cobrado de más por la gestión logística en el Hospital General de Valencia en los ejercicios 2014 y 2015. Así, según el requerimiento, la firma de Miguel Sanfélix habría incumplido el contrato con ampliaciones indebidas del servicio de recogida de residuos y la ejecución de obras no previstas en el expediente. Asimismo, se detectaron pagos efectuados al contratista sin acreditación en el expediente o efectuados de forma indebida.

Out-Log no ha tenido apenas relación con Valdecilla, pero su propietario sí ha mantenido mucha relación con Siec en la reforma del sistema de Admisión y Archivo del hospital cántabro. Este servicio quedó modernizado mediante un proceso de digitalización que hacía inservibles las viejas radiografías. “Actualmente, Valdecilla ha conseguido reducir la generación de radiografías a pequeñas cantidades residuales. Estas radiografías, en lugar de eliminarse de la manera tradicional, son enviadas a gestores autorizados y especializados en la recuperación de componentes químicos para su posterior aprovechamiento y reutilización”, asegura Traza en su web.