UGT denuncia el inicio de las obras del Palacio Municipal de Torrelavega sin desalojar al personal del edificio anexo

La sección sindical de UGT en el Ayuntamiento de Torrelavega ha denunciado el inicio de las obras de estabilización y consolidación del Palacio Municipal sin haberse procedido aún al desalojo del personal de los servicios municipales del edificio anexo, tal y como determina un informe técnico del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del propio Consistorio.

Según ha precisado el sindicato en un comunicado, el equipo de Gobierno PRC-PSOE “no ha dudado en dar inicio a las obras, incumpliendo de manera descarada un informe técnico que señala de manera taxativa que antes se debe de desalojar a todo el personal del edificio anexo”.

UGT ha detallado que el propio informe recalca que en caso de no poderse ejecutar las obras en horario diferente a la jornada laboral del personal municipal afectado, éste deberá trasladarse a otras dependencias. “Por lo que se ve, el Ayuntamiento no se ha enterado o no quiere enterarse”, ha agregado el sindicato mayoritario en el Consistorio torrelaveguense.

Además, ha rechazado que la “irresponsabilidad del Ayuntamiento está generando una situación de desamparo y una considerable sensación de inseguridad y temor entre los trabajadores, que ven cómo se está poniendo en riesgo su propia seguridad y, además, tienen que prestar el servicio en unas condiciones nocivas, con vibraciones frecuentes y un ruido y polvo que lo hacen casi imposible”.

“Es una muestra más de la falta de respeto y el desprecio del equipo de Gobierno a todo lo relacionado con los recursos humanos municipales y un nuevo ejemplo de su desidia y dejadez con la protección de la seguridad y salud de su personal”, ha criticado UGT.

En este sentido, ha recordado que lo sucedido con las obras del Palacio Municipal de Torrelavega se añade a las denuncias recientes del sindicato por las altas temperaturas en varias oficinas municipales, “que han sobrepasado en muchos grados las máximas permitidas por la legislación vigente” o la “nula respuesta” a las presentadas por el conflicto existente en los Servicios Sociales.

“El Ayuntamiento de Torrelavega no puede desatender de este modo la seguridad y salud de sus propios empleados, lo que ya hemos denunciado de manera reiterada en el Comité de Seguridad y Salud sin respuesta alguna del equipo de Gobierno, y lo que nos obliga como casi siempre a recurrir a la Inspección de Trabajo”, ha finalizado la sección sindical de UGT.