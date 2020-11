La Unidad de la Mano de Valdecilla, seleccionada como Centro de Formación del Plan Nacional DECIM

Su equipo multidisciplinar realiza más de 850 operaciones al año y ha escrito el primer manual de emergencias en cirugía de la mano

La Unidad de la Mano del Hospital Marqués de Valdecilla ha sido seleccionada como Centro de Formación dentro del Plan Nacional DECIM y ha escrito y editado el primer manual de emergencias en cirugía de la mano, un texto en inglés en el que han participado otros especialistas de todo el mundo.

Componen la Unidad cuatro médicos, Fernando del Canto, José Couceiro, Manuel Sánchez e Higinio Ayala, los tres primeros traumatólogos y el cuarto cirujano plástico, un equipo multidisciplinar que coordina Fernando del Canto y que en los últimos días "ha conseguido ser referencia nacional e internacional".

Estos especilistas desarrollan además una "enorme actividad quirúrgica", que supera las 850 operaciones al año, según destacan en una entrevista concedida al Colegio de Médicos de Cantabria, y recogida por Europa Press, con motivo de la selección de esta Unidad como centro de formación nacional.

Según han explicado, la Sociedad Española de Cirugía de la Mano (SECMA) acaba de poner en marcha un Plan Nacional de Formación cuya primera convocatoria es para el bienio 2020-2021, en la que participarán un máximo de ocho candidatos que ya hayan finalizado el MIR.

Esta iniciativa tiene como objetivo conceder el Diploma Español de Cirugía de la Mano (DECIM) a los participantes tras haber completado de forma satisfactoria tanto la parte teórica como práctica del curso.

Entre los colaboradores docentes elegidos para la formación teórica figuran dos de los miembros de la Unidad de Mano de Valdecilla, los doctores Ayala y Del Canto. Además, la Unidad ha sido seleccionada como centro acreditado para la docencia práctica, por lo que podría recibir especialistas de Cirugía Ortopédica y Traumatología y/o Cirugía Plástica que estén realizando el plan DECIM y deseen asistir a las intervenciones requeridas dentro de cada bloque específico de formación.

Para el equipo, este hecho supone un reconocimiento al trabajo que han realizado durante mucho tiempo. En su momento, fueron la única Unidad de Plásticos y Trauma que formaron un equipo multidisciplinar. Llevan funcionando desde 2011, pero reconocida como Unidad desde 2013".

Realizan entre 850 y 900 operaciones al año y ahora mismo tienen una lista de espera de 600 pacientes. En la mayoría de los casos operan manos afectadas por contingencias comunes, accidentes no laborales y con patologías como artrosis. La cirugía más frecuente es la de fractura de muñeca en pacientes mayores, aunque también operan niños, patologías reumáticas, congénitas y traumáticas.

Según han explicado, ha evolucionado "muchísimo" la capacidad de aplicar técnicas donde antes no se podía, como la artroscopia y otras técnicas microquirúrgicas, y también las indicaciones quirúrgicas se van ampliando porque los pacientes exigen unos resultados "cada vez mejores". Aunque la media de ingresos en la Unidad es de dos pacientes al día, se hacen muchas cirugías ambulatorias evitando ingresos.

Por otro lado, han señalado que la pandemia del coronavirus ha afectado "mucho" a la Unidad, ya que han tenido menos sesiones quirúrgicas, aunque donde más lo han notado es en las consultas, "son de las más saturadas" del hospital y tener que reprogramar parte de ellas "ha sido complejo".

MANUAL DE URGENCIAS

Sobre el libro que acaban de publicar, 'The Handbook of Hand Emergencies', han explicado que no existía un texto de estas características. Es un manual de urgencias escrito en inglés con 27 capítulos y más de 400 páginas sobre el manejo de urgencias de mano, muñeca y nervio periférico.

El libro es fruto de dos años de trabajo en colaboración con cirujanos de América, Europa y Asia y que ha contado con centros como el Instituto Christine M. Kleinert de cirugía de la Mano; la Cleveland Clinic Foundation de Estados Unidos; el Instituto Kaplan de cirugía de la Mano de Barcelona; el Academic Hospital of the Goethe University de Alemania o el Ogori Daichii General Hospital de Japón, entre otros.