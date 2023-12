Zuloaga celebra los avances logrados por el PSOE este 2023 y pide al PP que “asuma su responsabilidad” de Gobierno

El secretario general de los socialistas cántabros y portavoz parlamentario, Pablo Zuloaga, ha hecho balance de los avances impulsados por el PSOE este 2023 tanto desde el Gobierno central como en la primera mitad del año en el regional -en coalición con el PRC- y después desde el Parlamento como oposición, y ha llamado al PP a que empiece a “asumir su responsabilidad” y a gobernar “para todos”.

Zuloaga ha ofrecido este jueves una rueda de prensa para hacer repaso de las medidas adoptadas a lo largo del año, en el que se han puesto en marcha “proyectos transformadores para el futuro de Cantabria” y que, como ha destacado, acaba marcado por los acuerdos aprobados ayer en el Consejo de Ministros y que “son un importante respaldo a las familias de Cantabria”.

Por ejemplo, se ha referido a la prórroga de las bonificaciones en el transporte, de la suspensión de los desahucios, del IVA del 0% en los alimentos básicos o a la revalorización de las pensiones con la que unos 145.500 cántabros tendrán esa subida del 3,8%.

Se ha referido a la prórroga de las bonificaciones en el transporte, de la suspensión de los desahucios, del IVA del 0% en los alimentos básicos o a la revalorización de las pensiones con la que unos 145.500 cántabros tendrán esa subida del 3,8%

Para Zuloaga, también es “de especial interés” para la comunidad el acuerdo sobre la posibilidad de cesión del Ingreso Mínimo Vital a las comunidades autónomas que lo soliciten, por lo que el PSOE ya está estudiando pedir al Gobierno regional (PP) que así lo reclame.

Además, ha mencionado el mantenimiento del impuesto a la banca y las energéticas destacando que a partir de enero se podrán deducir las inversiones vinculadas a la transición verde, algo que “tiene mucho que ver” con el proyecto de Repsol en la central hidroeléctrica de Aguayo, que supone 600 millones de euros de inversión para Cantabria.

Por otro lado, ha destacado que este 2023 se han puesto en marcha proyectos que “transformarán” la comunidad, como las obras del nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), las del polígono de La Pasiega tras “casi décadas de debates” o las de la transformación de La Lechera de Torrelavega en un centro de arte y cultura, municipio donde también ha dado comienzo el histórico proyecto de soterramiento de las vías.

También ha sido el año en el que han quedado en ejecución “todos los tramos” del tren de alta velocidad, además de que se ha adjudicado el tercer carril de la A-67 entre Bezana y Polanco y “va tomando forma” la variante de Torrelvega.

Igualmente, Zuloaga ha celebrado que 2023 es el año en el que finalmente va a quedar saldada la deuda del Estado con el Hospital Valdecilla.

“Hoy cada uno de estos proyectos son un hecho”, ha ensalzado, aunque añadiendo que “lamentablemente en 2023 también hemos visto que con la llegada del PP al Gobierno se ha decidido paralizar o suspender” otros. Así, ha contrapuesto las “buenas noticias” que llegan del Ejecutivo central mientras el de Cantabria “no asume la responsabilidad que tiene” ni que “tiene que gobernar para todos, no solo para los que han votado a PP y Vox”.

En concreto, ha citado que los 'populares' han “dicho no definitivamente” al proyecto del anterior Gobierno PRC-PSOE de rehabilitar el antiguo psiquiátrico de Parayas para convertirlo en un centro de acogida de refugiados, no han licitado las obras de la unidad de protonterapia y no han inaugurado en Centro de Arte Rupestre de Puente Viesgo.

Ha citado que los 'populares' han "dicho no definitivamente" a que el psiquiátrico de Parayas sea un centro de acogida de refugiados, no han licitado las obras de la unidad de protonterapia y no han inaugurado en Centro de Arte Rupestre de Puente Viesgo

Así, ha criticado que el PP “ha decidido gestionar su partido en vez de la comunidad” y ha pedido a la presidenta, María José Sánez de Buruaga, que “asuma su responsabilidad” ahora que “ya ha conseguido en parte lo que quería: subirse el sueldo”.

Finalmente, ha criticado a consejeros como el de Ganadería, Pablo Palencia, que ha sido reprobado por el Parlamento “en tiempo récord”; o al de Salud, César Pascual, que ha hecho que Cantabria “sea noticia” por hablar del copago. En la misma línea, ha denunciado que este Gobierno “detraiga recursos” de la educación pública para destinarlos a la concertada.

Tren a Bilbao

Además, a preguntas de la prensa por el tren entre Santander y Bilbao tras haber quedado fuera de la Red Transeuropea de Transportes y por tanto de la financiación de la UE, algo de lo que el PP ha culpado al PSOE, Zuloaga ha recordado que la exministra de Transportes Raquel Sánchez aseguró que la intención del Ejecutivo era llevarlo adelante “con o sin fondos europeos”.

Por ello, ha opinado que el PP “tiene un problema de memoria” y que “solo pretende generar dudas”.

También, cuestionado por las dudas que podrían haber surgido en el Gobierno de Pedro Sánchez en torno a la construcción de la estación intermodal en La Pasiega, el socialista ha respondido que lo desconoce porque “no es el delegado del Gobierno”, pero ha asegurado que su papel será defender esta infraestructura y ha confiado en que “llegará”.