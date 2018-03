Sí se puede, pero no quieren

La huelga feminista y la protesta pensionista han vuelto a poner a la derecha en su sitio. Ellos están con el capital y frente a las mujeres y los jubilados. El conflicto nacional les hace parecer más centrados en los problemas de la gente, pero la realidad social muestra que son la voz de su amo. PP y Ciudadanos siempre se retratan cuando les reclaman derechos. Tienen que defender al empresario, lo que es difícilmente compatible con defender al trabajador. Amarás al capitalismo por encima de todas las personas. Amén.

Para que parezca que se preocupan por ti más que por tu jefe tienen que hacer piruetas verbales que acaban cayendo en el ridículo. Hemos oído a Cifuentes decir que hará "huelga a la japonesa", un cuento chino inventado por españoles sobre los japoneses. Las que trabajan el doble que los hombres en casa y ganan la mitad cuando trabajan fuera, son las mujeres.

La ministra de Igualdad ha dicho que ella va a ir a trabajar para acabar con las desigualdades. Será que el resto del año está en huelga de sus funciones. Como su presidente, M. Rajoy, que dice que la mejor manera de ayudar a la causa es ir a trabajar. Se referirá a su causa, la de los hombres con poder.

La misma que apoya Arrimadas que no parará porque cree que la convocatoria es anticapitalista y por ahí sí que no pasa. Por la unidad de España no le importa compartir pancarta con otras ideologías, pero por las mujeres ya menos. Arrimadas quiere resolver la desigualdad sin atacar a su causa, el capitalismo. Quiere ser feminista y apoyar el sistema que explota a las mujeres. Pero todo no puede ser. Ciudadanos, ni de izquierdas ni de derechas sino todo lo contrario.

Es como Rivera que es capaz, en una misma frase, de apoyar a los pensionistas y los presupuestos del PP contra los que se manifiestan. El naranja es el nuevo azul. Los azules vacían la hucha de las pensiones y nos dicen ahorremos para un plan privado. Quítaselo al viejo para dárselo al banquero. Cuando los jubilados protestan, les dicen no se quejen que, al menos, tienen vivienda en propiedad. No tienen para vivir, pero tienen donde vivir. Si se mueren de hambre o frío, se mueren en casa.

La PAH, los que no tienen ni casa, también le han pedido este fin de semana al PP en Génova una ley de vivienda. El gobierno les ha hecho el mismo caso que a mujeres y jubilados. Ninguno. Pero está en su mano hacer algo. Hay formas de pagar la jubilación, medidas para alcanzar la igualdad y leyes para que no haya gente sin casa y casas sin gente.

Si el gobierno y sus socios no las llevan a cabo es porque tendrían que enfrentarse al empresario y a la banca, quitar privilegios por arriba para repartir derechos por abajo. Sí se puede, pero no quieren. Recuérdelo cuando vaya a votar.

