Sacar a este país de las sombras

Tenemos a un partido de extrema derecha, que abiertamente defiende al régimen de Franco, presentando una moción de censura en plena pandemia contra un Gobierno legítimo elegido en las urnas y ratificado por el Parlamento democrático. Tenemos al principal partido de la oposición poniéndose de perfil ante esa moción panfletaria que utiliza los mecanismos de la democracia para desestabilizarla con el único fin de dar publicidad a quien la presenta. Tenemos a los dos partidos de la derecha, PP y Ciudadanos, apoyando al partido ultra para retirar las placas y monumentos dedicados en Madrid al presidente de la República, Largo Caballero, y al ministro de Defensa, Indalecio Prieto, que lucharon por la democracia frente al golpe de estado fascista.

Tenemos a cuatro tribunales superiores de Justicia saltándose a su propio órgano de representación y publicando comunicados contra una posible reforma judicial propuesta por el Gobierno de izquierdas pero callando ante el bloqueo de la derecha a la renovación de los jueces que ha motivado la propuesta gubernamental. Tenemos los mensajes de móvil de un ex senador del PP en los que reconocía que habían colocado a jueces de su confianza en el Tribunal Supremo al que ahora se niegan a renovar. Tenemos que el máximo organismo judicial, presidido por un ex alto cargo de Aznar y controlado por una mayoría conservadora, ha seguido colocando jueces en puestos clave más de un año después de caducar su mandato.

Tenemos a los magistrados del Consejo General sacando comunicados contra Iglesias por opinar sobre la Justicia o contra el poder ejecutivo por politizarla mientras ellos hacen política usando al rey como arma arrojadiza contra el presidente Sánchez. Tenemos a un rey que abdicó por sus escándalos y que se ha ido de España por sus presuntos delitos de los que era beneficiario su hijo, el rey vigente, que no se desmarcó de ellos, aunque los conocía, hasta que la prensa lo hizo público. Tenemos a raperos condenado, incluso huidos por denunciar estos comportamientos. Tenemos a un Gobierno que no pregunta por la monarquía porque no quiere el PSOE, garante de la Transición.

Tenemos una sentencia de la Audiencia que dice que los mandos de la Guardia Civil que intentaron implicar al jefe de los Mossos en el referéndum independentista se inventaron el relato. Tenemos a un juez de esa misma Audiencia intentando que el Supremo impute al vicepresidente Iglesias sin presentar una sola prueba, como le ha reprochado su propio tribunal. Tenemos al Supremo ahorrándole 17.000 millones a la banca por las hipotecas IRPH, aunque reconoce que no se informó con claridad a los clientes.

Tenemos a una senadora del PP presumiendo de feminismo mientras pacta con la ultraderecha que niega la violencia de género y le dice a la ministra de Igualdad, Irene Montero, con quién se tiene que acostar. Tenemos a la concejala de Cultura del ayuntamiento madrileño, la popular Andrea Levy, atacando como una macarra a concejalas del PSOE y Más Madrid en un pleno del consistorio. Tenemos al diputado de Vox, Ortega Smith, diciendo en la televisión pública que "en la dictadura había elecciones, pero las ganaba el Régimen".

Tenemos la desgracia de vivir en un país donde una cloaca política, judicial, empresarial, policial y mediática blanquea el fascismo, encubre la corrupción y manipula la democracia, y una monarquía que es inviolable y fuerzas reaccionarias que obstaculizan todo progreso y una desigualdad galopante y una población exhausta y esclavismo en el campo y explotación en el trabajo y una Sanidad saqueada y una Educación y Cultura y Ciencia deprimidas y una ciudadanía que aplaude la infamia y la consolida bajo la coartada de la ideología. Lo tenemos todo, no nos falta casi nada. Nos falta un pueblo que se una para sacar, de una vez por todas, a este país de las sombras.