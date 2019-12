Marta Etura, Pedro Vallín e Isa Calderón: Cartelazo de cine

Especial Sesión Continúa en Carne Cruda. Entrevistaremos a la actriz Marta Etura, que estrena la película “Legado en los huesos”, es la segunda parte de la Trilogía del Baztán, dirigida por Fernando González Molina tras el éxito de "El guardián invisible".

El programa se completa con la entrevista al periodista Pedro Vallín que acaba de publicar el libro “Me cago en Godard”, un ensayo herético que defiende que no, que ni los superhéroes yanquis defienden la propiedad privada ni el cine de autor europeo transmite valores progresistas. Y que puestos a generalizar ocurre lo contrario: que el cine made in Hollywood es emancipador y que las producciones europeas acusan un sesgo burgués, ensimismado y autoindulgente.

Además Isa Calderón nos trae su sección Obesión Continúa, un repaso a las películas que traen por calle de la amargura a nuestra guionista de cabecera cuando de hablar de la pequeña y gran pantalla se trata.

