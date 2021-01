Un 65% de las cooperativas agroalimentarias presentan problemas graves de cobertura y acceso a internet

Un 65% de las cooperativas presentan problemas graves de cobertura y acceso a internet, según se desprende de los resultados de la una encuesta de digitalización realizada por Cooperativas Agro-alimentarias de España a un total de 170 cooperativas agroalimentarias de España con presencia en más de 10 sectores, 42 provincias y 14 comunidades autónomas, de hecho un 13% de las cooperativas encuestadas son de Castilla-La Mancha.

El objetivo de dicha encuesta era conocer el grado de sensibilidad de las cooperativas hacia la digitalización en el corto plazo. Para ello, se trató de determinar la disposición para realizar inversiones en digitalización en un plazo inferior a dos años, la cuantía de las mismas, su motivación y los productos de interés.

La muestra de la encuesta se constituye por 170 cooperativas agroalimentarias de España con presencia en más de 10 sectores, 42 provincias y 14 comunidades autónomas.

La digitalización no se entiende sin un entorno de conectividad adecuado, por ello se estudió la conectividad de estas entidades revelando así que un 65% de las cooperativas presentan problemas graves de cobertura y acceso a internet, de éstas, un 29% manifestaron tener problemas en las explotaciones de sus socios, un 18% en la propia cooperativa y otro 18% tanto en la cooperativa como en las explotaciones de sus socios. El 35% restante o bien no detectaron problemas o bien no especificaron su ubicación. Estos datos parecen corresponderse con el hecho de que tan solo el 54% de las cooperativas disponga de fibra óptica a día de hoy.

El 80% quiere invertir en digitalización

Otra de las cuestiones remitidas a las cooperativas trataba de discernir cuántas cooperativas y qué cuantía estaban dispuestas a invertir en digitalización a corto plazo. Los resultados indican que cerca del 80% de las cooperativas tienen intención de realizar inversiones en este sentido, aunque tan solo un 30% tiene planificados importes superiores a los 50.000 €. En total, se estima un volumen de inversiones en torno a 10 millones de euros para las cooperativas de la muestra en un plazo inferior a 2 años, de los cuales casi 5 millones se pretenden ejecutar antes de un año.

Los resultados revelan que el 50% de las inversiones previstas se concentran en las Comunidades de Cataluña, Castilla y León y Andalucía, mientras que en Castilla-La Mancha no se ha cuantificado el volumen de las inversiones.

En cuanto a la relación por sectores, las inversiones medias por sector y cooperativa indican que los sectores de alimentación animal, ganadería de leche y ganadería de carne son los tres sectores con mayor disposición a realizar inversiones, con importes superiores a los 120.000 € por cooperativa, de media.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, la principal motivación detrás de estas inversiones responde a la voluntad de realizar una mejora de la sostenibilidad y lograr un mayor control de la calidad de los productos cooperativos. Las cuestiones regulatorias y las exigencias de los clientes no parecen ser factores detrás de la transformación digital en la mayoría de las cooperativas, menos aún la optimización de procesos y control.

En cuanto a la tipología de los productos que las cooperativas están interesadas en obtener, más del 65% expresaron su intención de adquirir productos vinculados a la gestión de la relación socio-cooperativa (avisos, notificaciones, liquidaciones, etc.). Así mismo, otras dos áreas de inversiones hacia las que en torno a un 45% de las cooperativas apuntan sus inversiones se encuentran relacionadas con el comercio electrónico (página web, redes sociales, marketing online, etc.) y la gestión de la propia cooperativa (ERP, CRM, etc.). Por último, cerca del 35% de la muestra expresó la necesidad de realizar inversiones relacionadas con la conectividad y la cobertura de internet, en línea con el 36% de cooperativas que manifestaban tener problemas de esta tipología en sus propias instalaciones.

En conclusión, hoy en día un 65% de las cooperativas afronta problemas graves de conectividad, barrera que es crucial superar para potenciar una transformación digital adecuada en el sector.

En el plazo de 2 años está previsto que se ejecuten unos 10 millones de euros en 170 cooperativas, teniendo en cuenta que el sector cooperativo cuenta con más de 3.500 empresas, en España esta cifra podría situarse en torno a los 200 millones de euros para el conjunto del sector. Así mismo, es destacable la gran apuesta de las cooperativas por la mejora de la sostenibilidad a través de la transformación digital, siendo los productos que permitan mejorar la relación socio-cooperativa los más demandados en la actualidad.