El fin de la campaña de incendios aviva la protesta de los trabajadores de GEACAM que cargan contra los sindicatos

El Sindicato Independiente de Bomberos Forestales de Castilla-La Mancha (SIBF) ha convocado sendas concentraciones ante la sede de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo los días 7 y 8 de septiembre entre las 10 y las 15 horas.

Félix Romero, director general de Medio Natural: “El dispositivo de incendios de Castilla-La Mancha no ha sufrido recortes"

No son las primeras. Las concentraciones, más de media docena, comenzaron en el mes de junio coincidiendo con la campaña de incendios que se cierra el próximo 8 de septiembre.

La principal razón de esta nueva movilización radica en el hecho de que, a partir de esa fecha se suspenden los contratos de los trabajadores interinos de la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (GEACAM). “Antes llegaban hasta el 30 de septiembre y al resto de indefinidos se les para la labor de extinción y se ocuparán de la prevención”, señala uno de los trabajadores de incendios que es, además, delegado del sindicato en la empresa pública y que prefiere no dar su nombre.

La reducción de la campaña de incendios en 22 días, sigue siendo la principal crítica desde el sindicato. “Hemos visto incendios en Huelva, en Extremadura en los últimos días y, sin embargo, va a parar aquí casi un tercio de la plantilla. Las tareas preventivas son fundamentales, pero creemos que con el abandono que ha habido por la pandemia el dispositivo debería seguir hasta finales de mes”, comenta.

En este sentido, añade, “si no pasa nada, miel sobre hojuelas, pero si no, a los interinos no les puedes reclamar y al resto si están en el monte el convenio dice que hasta las tres de la tarde están disponibles, y no son maneras. Juegan con nosotros como les parece”.

El delegado del sindicato se muestra en desacuerdo con la postura de la Consejería de Desarrollo Sostenible. “Lo fían todo a las condiciones meteorológicas, a través del Índice de Propagación Potencial de Incendios Forestales que ahora es moderado” y sostiene que “esto puede ser un antes y un después para el dispositivo. Están entrando las diputaciones provinciales en la empresa con la compra de acciones. En ellas están los bomberos profesionales y nos irán quitando poco a poco parte del pastel de incendios”.

Señala que, en la actualidad, “en el caso de los incendios nocturnos ya se está llamando a los bomberos profesionales. A ellos les parece fatal, nos lo han dicho en la provincia de Toledo. No es correcto que hagan funciones que no son su competencia y que tengan el camión sin agua si tienen que apagar un incendio en una fábrica o en una vivienda”.

A estos y otros motivos ya denunciados se suma el hecho de que “la pandemia nos impide realizar cambios de turno con los compañeros en cada unidad. Nos encontramos sin derecho a conciliación laboral y familiar”, explica el trabajador de GEACAM.

Esa posibilidad, explica, sí se permite al personal del servicio al que se aplica el mismo convenio pero que no está “en primera línea” de incendios. “En el convenio antes no estaba el personal técnico y de estructuras. Eso cambió cuando las cosas se pusieron mal con los ERE. Presionaron para estar dentro y lógicamente entraron con sus condiciones”.

Trabajadores de incendios a los sindicatos: “Nos sentimos desprotegidos”

De forma paralela, trabajadores del dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales de Castilla-La Mancha han remitido a elDiarioclm.es el contenido de una carta enviada a los sindicatos en el que manifiestan su “profundo malestar” ante lo que califican de “continuos recortes que desde hace tiempo se vienen cometiendo” por parte GEACAM.

Hablan de “recortes sin precedentes, como el tijeretazo que ha supuesto que la campaña de extinción de incendios haya pasado de 122 a 100 días a gran parte del dispositivo contra incendios”, en una denuncia similar a la que traslada el sindicato SIBF.

Estos trabajadores se dirigen en el comunicado a los sindicatos, sin citar a ninguno de manera específica (en GEACAM están representados tanto SIBF como CCOO -que ostenta la mayoría-, UGT, USO y SATIF, Sindicato Autónomo de Trabajadores de Incendios Forestales).

“Nos sentimos desprotegidos y abandonados ante la omisión que están haciendo de la defensa de sus afiliados y de los trabajadores en general”, aseguran, y quieren hacer pública su “queja” por el silencio que mantienen los representantes de los trabajadores “ante las violaciones flagrantes de derechos que venimos sufriendo desde hace tiempo y que ponen en peligro el dispositivo contra incendios, la seguridad de este colectivo y por ende los intereses de la sociedad y nuestro valioso patrimonio natural, por el que venimos luchando desde hace muchísimo tiempo”.

De hecho, reclaman a los sindicatos que “aúnen criterios” y que “vayan de la mano” en defensa del dispositivo y piden “una pronta movilización” además de “apoyo total”, a la Proposición de Ley del Estatuto Básico de Bomberos Forestales.Llegan incluso a sugerir que “articulen” la creación de una plataforma a nivel nacional para este fin.

Entre otras reclamaciones también piden ser “considerados definitivamente como un cuerpo de emergencias en Castilla-La Mancha” y piden a los sindicatos que “exijan” las plazas que deben ponerse en marcha. Y es que, señalan, “desde la creación de la Empresa GEACAM se han amortizado más de 500 puestos de trabajo”.

También critican que en la campaña 2020 se haya eliminado un efectivo por retén “perjudicando seriamente, al colectivo interino”. Eso es algo que, sostienen, “supone la precarización del empleo” y que “gran cantidad de interinos (formados por GEACAM)” hayan decidido marchar a otras comunidades autónomas en busca de mejores condiciones laborales y salariales.

Salarios “dignos” para igualar a los de otras regiones y más elevados para las helitransportadas

También reclaman, tal y como recoge el convenio, una segunda actividad real, y presupuestada, para quienes, por edad, accidente o enfermedad laboral, no pueden trabajar en extinción y finalmente un “salario digno” que es “sensiblemente superior en regiones como Extremadura o Andalucía, además de la revisión del sueldo que perciben los miembros de las brigadas helitransportadas porque “es un colectivo con un estrés operacional mayor, más carga de trabajo, y con la más alta peligrosidad y penosidad del dispositivo”.

Finalmente plantean abrir una mesa abierta de forma conjunta entre todos los sindicatos para explicar a los trabajadores qué medidas se llevan a cabo para lograr estas reivindicaciones.

“Nosotros sí somos imprescindibles”, recuerdan, y consideran que “la no respuesta por parte de algún sindicato a esta carta que les enviamos, deberá ser considerada como un desprecio del mismo hacia los trabajadores”.

Concluyen explicando que “nos consideramos un colectivo profesional, solidario y con conciencia ecológica y social, como hemos demostrado en tantas situaciones adversas y ante la emergencia sanitaria que hemos y estamos viviendo aún”.

La Junta abre participación pública para cambiar el decreto de incendios forestales

Las protestas coinciden con la Resolución de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad que somete a proceso de participación pública la elaboración de un Decreto que regule y fomente la prevención de incendios forestales en Castilla-La Mancha.

Un proceso participativo que desde el SIBF se califica de “paradoja” teniendo en cuenta cómo se ha resuelto la situación del operativo en este 2020.

El plazo para participar estará abierto hasta el 30 de octubre. Para la revisión de la normativa se esgrimen razones relacionadas con la experiencia adquirida desde sus respectivas publicaciones, la modificación de la normativa en materia de conservación y de protección civil, la evolución sufrida en el número, frecuencia, causalidad y afectación de los incendios forestales, la grave sequía que arrastramos en los últimos tiempos, así como el desarrollo de las tecnologías aplicables a la prevención y la propia organización de la administración en sus recursos, tanto personales como de infraestructuras.

Los comentarios, propuestas, sugerencias y aportaciones pueden dirigirse a la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad o a las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible en las cinco provincias o bien al correo electrónico planes.incendios@jccm.es